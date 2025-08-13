Gombatámadás érte a Győr stadionját, elköltözik a meccs

Felcserélte egymás között a pályaválasztói jogot az MTK Budapest és az ETO FC Győr, így a két csapat vasárnap a fővárosban találkozik egymással a labdarúgó Fizz Liga negyedik fordulójában.

A kisalfold.hu szerdai beszámolója szerint a győri gyepszőnyeget gombás fertőzés támadta meg, ezért volt szükség a változtatásra, amelyet a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága jóváhagyott. A találkozó 17.45-kor kezdődik.

Mindez azt is jelenti, hogy a két csapat november 29-én esedékes összecsapását Győrben rendezik.