Elveszettnek érzi magát Milák Kristóf volt edzője

A riói olimpián bronzérmes Kenderesi Tamás 2018-ban szembesült azzal, hogy már nem ő, hanem a nála is fiatalabb Milák Kristóf a 200 pillangó legnagyobb hazai erőssége. Párharcukból rendre Milák került ki győztesen, ráadásul második éve övé a világcsúcs is, a korszakos 1:50.73 perces pillangózásával.

„Senki sem lehet egészen biztos abban, hogy a versenyeken minden úgy lesz, ahogy eddig, de Kristóf tehetsége és adottságai olyan erények, amelyekre nehéz helyzetekben is tud támaszkodni. Nyolc év után számára ismeretlen kihívással találja szembe magát, de ez aligha fog rontani az esélyein, inkább előre viszi” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Kenderesi Tamás, aki szerint az új edző, Virth Balázs érteni fog Milák nyelvén. Már csak azért is, mert korban éppen 20 évvel van közelebb az új versenyzőjéhez, mint az eddigi edző, a 63 esztendős Selmeci Attila.

„Az a feszültség, ami az elmúlt három-négy évben folyamatosan beszédtéma volt uszodai berkekben, várhatóan már a múlté.

Abban biztosak lehetünk, hogy Virth Balázs ugyanúgy megköveteli majd a kemény munkát, mint az elődje, de talán a régi és az új feladatokat könnyebben tudja Kristóffal elvégeztetni. Erre az október eleji budapesti Világkupán még aligha következtethetünk, de kicsit később, a rövid pályás Eb-n és vb-n talán már igen, bár az is igaz, hogy hozzám hasonlóan Milák se nagyon kedveli a 25 méteres medencéket. ”

Márton Richárd edzőpartnerként már több mint két évet húzott le Milák mellett, a közös munkából végül ő is profitált, mert ott lehetett a tokiói olimpián.

„Még csak néhány napja kezdtünk el újra edzeni, de máris azt érzem, hogy Kristóf komoly terveket forgat a fejében, nagyon motivált, felszabadult és jókedvű. Ez nyilván a váltással is magyarázható, de azzal is, hogy az ő akarata érvényesült. A légkör megváltozott, amire azt mondhatnám, hogy az eddiginél fiatalosabb lett. Neki és nekem is tetszik, hogy Virth Balázs minden apró részletre odafigyel, azonnal jelzi a hibákat, tudása ezért is megkérdőjelezhetetlen. Eddig is tudtuk, hogy a kemény munka híve, amire azt tudnám mondani, hogy szinte olyan, mint amilyen Selmeci Attila, csak húsz évvel fiatalabb „kiadásban”. Én nagyon sajnálom, hogy Attila bácsi már nincs velünk, de be kellett látni, hogy tovább már nem lehet erőltetni a közös munkáját Kristóffal.

Valami olyan következett be, mint egy kiüresedett párkapcsolatban, ahol a felek belátják, hogy ami nem megy, azt felesleges erőltetni.”

Selmeci Attila most valószínűleg újra alapozásba fog kezdeni, csoportot toborozni, valamint a tanácsaival segíteni a BHSE edzőit.

„Arra számítok, hogy Kristóf a pillangó mellett más úszásnemekben, és a 200-nál rövidebb távokon is kipróbálja majd magát, ehhez viszont elkerülhetetlen erőfejlesztésre lesz szüksége – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Selmeci Attila. – Bármilyen lépésre is szánja el magát, csak azt tanácsolhatom, hogy a munka mennyiségéből egy kevéskét se vegyen vissza, mert csak így maradhat a világ élvonalában. Ha valamikor is elbizonytalanodna, vagy Virth Balázs megoldhatatlannak tűnő feladattal kerülne szembe, kész vagyok segíteni, de szerintem az én istápolásomra nem lesz szükségük.

Arra a kérdésre pedig, hogy Kristóf megváltozik-e a jövőben, nincs válaszom, ezért inkább azt mondanám, hogy nagyon remélem.”

– mondta az edző, aki most egy kicsit elveszettnek érzi magát, ezért a jövőben csak akkor fog régi munkahelyére, a Duna Arénába ellátogatni, ha oda meghívást kap.

