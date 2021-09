Megszólalt Milák Kristóf új edzője – ezek voltak a feltételei

Egy-két nap gondolkodási időt kértem Kristóftól. Ez egy megtisztelő feladat, de azért volt szükség erre, mert óriási felelősség egy ilyen eredményes sportolót átvenni a csúcson. A körülmények meggyőztek, mind Kristóf, mind az edzője úgy érezte, hogy váltásra van szükség – mondta az InfoRádióban Virth Balázs, aki az elmúlt órákban sorozatban kapta a gratulációkat. Néhány hete még arról beszélt, hogy Miláknak eddigi mestere, Selmeci Attila mellett van a helye, de mostanra nagyot fordult a világ.

"Amikor Kristóf megkeresett, Sós Csaba volt az első, akit felhívtam, aztán Wladár Sándorral beszéltem, kollégámmal, Kovácshegyi Ferivel, és mindenki arra biztatott, hogy vállaljam el, nincs más megoldás. Selmeci Attila mellett lenne a helye Kristófnak, én így gondoltam és gondolom, de a kettőjük közötti viszony váltást igényelt mindkét részről, akármilyen sikeresek voltak, ezt be kellett látni, és végül is ezért döntöttem amellett, hogy elvállalom" – mondta a döntéséről a szakember, aki eddig mások mellett a szintén a legnagyobb sikereit 200 méteres pillangóúszásban elérő Kapás Boglárka edzéseit irányította.

Milák Kristóffal szemben csak szakmai feltételei voltak, annyit kért tőle, hogy mivel nagyon sikeres volt az elmúlt években, és nem szakmai problémák voltak a válás hátterében, ezért

a Selmeci Attila által végigvitt rendszert kell folytatni.

"Ezt részben ismerem is, sokszor csináltunk közös edzéseket. Ezért azt kértem tőle, szakmailag ettől semmiképpen ne távolodjunk el, és ezzel Kristóf teljesen egyetértett" – mondta Virth Balázs.

Milák Kristóf a Honvéd sportolója, Virth pedig az UTE mestere, de ebből nem lesz probléma, erről egyeztettek a két klub vezetői is, ahogy nem lesz abból sem ütközés, hogy mostantól két világklasszisnak kell együtt készülnie. Az edző kikérte Kapás Boglárka véleményét is a döntése előtt, és az úszónő azt mondta, nagyon motiváló lenne a közös felkészülés.

Szakmai feltétele volt még a szakembernek, hogy továbbra is dolgozhasson együtt Kovácshegyi Ferenccel, így most öt élversenyzőt készítenek majd fel, mert Veres Laura és Zombori Gábor eddigi is vele dolgozott, míg Milákkal együtt érkezik edzőpartnere, Márton Richárd is.

"Nagyon figyelek arra, hogy Kristóf megkapja azt, amitől ő működik, Bogi megkapja azt, amitől Bogi működik, és és ez a kettő fog 50-60 százalékban találkozni egymással"

– mondta a közös munkáról, amely a mostani egyeztetések után jövő hétfőn kezdődik el.

Az első verseny vélhetően az októberi, budapesti Világkupa lesz a Duna Arénában, de egyelőre fel kell mérni, hogy ki hol tart, az olimpikonok nagy része hosszabb pihenőt tartott. Az idén lesz még rövid pályás Európa-bajnokság, majd világbajnokság, jövőre pedig májusban nagymedencés vb és aztán augusztusban Eb. Virth Balázs fejében már megvan, hogy hol indulhatnak a versenyzői, de nem egyedül dönt majd.

"Ezt egyeztetni kell Kristóffal, semmilyen döntést nem fogok meghozni egyedül, partneri viszonyra törekszem vele, ahogy Bogival is" – mondta Virth Balázs, de hozzátette, szerinte idén az Eb-indulás kevéssé valószínű, inkább a vb lehet a cél, jövőre viszont mindkét világversenyt megcélozzák.

Virth Balázs a felvetésre, hogy mivel lenne elégedett három év múlva ilyenkor, ezt válaszolta: "Amivel mindenki, ebben az országban, ha Kristóf folytatni tudná ezt a sikerszériát."

Nyitókép: forrás: Facebook