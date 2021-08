Milák Kristóf edzője: mellbe vágott, amit mondott, de tudomásul vettem

InfoRádió - Aréna – Selmeci Attila

Selmeci Attila az InfoRádió Aréna című műsorában elismerte, hogy az elmúlt hónapokban nem mindig volt harmonikus a viszonya Milák Kristóffal. Ugyanakkor azon sincs szépíteni való, hogy Sós Csabára, a válogatott szövetségi kapitányára és Gergely Istvánra, a Honvéd ügyvezető elnökére inkább hallgatni szokott a mára már olimpiai bajnokká vált úszó.

Mint kiemelte,

Milák Kristóf rendkívüli személyiség, óriási tehetség, aki fantasztikus dolgokat vitt végbe az uszodában, és remélhetőleg még fog is. Viszont az is nyugodtan kijelenthető, hogy nehezen kezelhető.

„Egy dolgot megtanultam Kristóf mellett, mégpedig, hogy nem az a legény, aki a pofonokat adja, hanem aki állja.” Az edző bevallása szerint sokat kellett tűrnie, ami számára konfliktusokat okozott, és sokszor odahaza jött ki belőle a feszültség, és otthon ordibált, még akkor is, ha érezte, neki volt igaza. „De ez volt az egyedüli út ahhoz, hogy folytatni tudjuk a munkát.”

Az edző hozzátette, néha nem igazán tudja, hogy hogyan is bánjon Milák Kristóffal, akinek a reakcióit meglátása szerint ő sem minden esetben kezeli jól. Mint mondta, sokszor, ha megakad nála, és nem tud a szép szóval hatni rá, akkor más segítségét kell kérnie, amiben külön kiemelte Sós Csabának mint szövetségi kapitánynak a segítségét, akire a fiatal tehetség nagyon nagy mértékben hallgat,

„mintha a második apjának tekintené”.

Sőt, ha nem megy a munka, Milák Kristóf több esetben magától is a szövetségi kapitányhoz fordul. „Fölhívja Csabát, megbeszélik, és aztán közösen összeülünk.” Tehát ilyen szempontból nagyon sokat köszönhet Sós Csabának, illetve a már említett Gergely Istvánnak, aki szintén nagy hatással van az úszóra, és tőle is elfogadja azokat az intelmeket, amelyek segíthetik abban, hogy a helyes úton haladjon – tette hozzá az edző.

Selmeci Attila Resch Mária sportpszichiáter szerepét is kiemelte, aki ugyancsak sokat segíti a 21 éves úszót, emlékeztetve, hogy Milák Kristóf szülei, akiknek a szeretete és gondoskodása ugyancsak rengeteget nyom a fiúk eredményeiben, nem állhatnak mellette minden nap. Az edző hozzátette, kiváltképp a fővárosban, sokszor nehézkes a munka a rengeteg zavaró tényező miatt. Ide-oda hívják Milák Kristófot, így nem tud úgy a munkára koncentrálni, ezért megtanulta vele, ha komoly versenyre készülnek, az egyedüli út az edzőtábor, ami ugyan pszichés alapon fárasztó lehet, de a helyszínek változtatásával igyekeznek ezen enyhíteni.

Merre tovább?

Selmeci Attila az InfoRádióban arról is beszélt, hogy a következő hetek kérdése lesz, hogy továbbra is ő marad-e Milák Kristóf edzője.

„Nem árulok zsákbamacskát azzal, hogy 2019-ben, amikor Kvangdzsuban a világcsúcsot úszta, Kristófban már fölmerült a kérdés, hogy esetleg váltani szeretne.”

Bár a hír mellbe vágta, tudomásul is vette, hiszen – mint mondta – a világon számos jó edző és program van, amik iránt a versenyzők okkal érezhetnek kihívást, és jellemzően pár év után váltani is szoktak. „Nyolc éve dolgozunk együtt, és bármennyire próbálok megújulni, nem tudok, amit tudomásul kell vennem.” De a korát is gondnak látja, mondván, egy huszonéves úszó egy fiatalabb edzővel könnyebben azonosulhat. Mint mondta, a felmerült váltás után ő azt kérte Milák Kristóftól, hogy a tokiói olimpiára még mindenképp együtt készüljenek föl, azzal az ígérettel, hogy utána félreáll és szabad kezet ad az úszónak a döntésben, hogy kivel szeretné folytatni. „Erre kezet adott Kristóf, és ezt tartotta is, amiért szeretnék köszönetet mondani, hiszen amit vállaltak, azt teljesítették, tisztességes és sportszerű volt.”

Tehát az biztosan elmondható, hogy

egy időszak lezárult, és most egy új időszámítás kezdődik számukra.

Hogy hogyan tovább, az a következő hetekben fog eldőlni – ismételte meg Milák Kristóf edzője.

A szakember emlékeztetett, a következő olimpia három év múlva lesz Párizsban, ezért neki is el kell gondolkodnia, bár fizikailag és szellemileg nem érzi magát olyan állapotban, hogy ne tudná esetleg fölvállalni. „De Kristóf fejével is gondolkodni kell, ezért elképzelhető, hogy azt fogja mondani, hogy váltani szeretne, egy kicsit más programot, más számokat szeretne.” Ugyanakkor, ha együtt maradnak, Selmeci Attilának lesznek bizonyos kérései, mert úgy érzi, ugyanúgy folytatni egészen biztosan nem lehet.

„Mert nagyon-nagyon sokat nyeltem én is, neki is változnia kell.”

Kiemelte: az ország és a magyar sport érdekének tekinti, hogy Milák Kristóf a lehető legjobb körülmények között tudjon a jövőben készülni. Ahhoz pedig, hogy megfelelő és helyes döntés szülessen, szükség van tapasztalt szakemberek véleményére is. „Nem félek attól, hogy esetleg elhamarkodott, meggondolatlan döntés fog születni, mindent el fogok fogadni, és igyekszem, amennyire lehet, támogatni Kristófot.”

Nyitókép: MTI/AP/David J. Phillip