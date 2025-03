Új trükkel támadnak a csalók: MVM-es túlfizetés a csalétek

Csalók az MVM nevében küldenek értesítést arról, hogy az ügyfélnek túlfizetése van, de a visszatérítés gombra kattintva az adathalászok oldalára téved a figyelmetlen fogyasztó. A 24.hu megkereste az társaságot, amely közölte, hogy nincs köze a csalárd üzenethez, és jelezte, az utóbbi időszakban több esetben fordul elő, hogy adathalászat céljából megtévesztő e-mailt küldtek az MVM NEXT Energiakereskedelmi Zrt. online ügyfélszolgálata nevében, az e-mailben pedig nem valóságos számlaértéket is jelezhetnek, illetve nem az MVM-hez tartozó linket is megadnak bankkártyás fizetéshez.

A linken kérhetik a bankkártyaadatait, tehát nem is csak a fiktív számla összege van veszélyben, hanem a bankkártyához tartozó folyószámlán vagy hitelkereten lévő összes pénz. Olyan eset is előfordulhat, hogy a levélhez egy pdf formátumú számlát csatolnak, amely nem is a megcímzett ügyfél részére készült. Ha valaki az adathalász e-mailből megnyitott hivatkozáson megadja a bankkártya számát, úgy adatait illetéktelen személy megismerheti és visszaélhetnek azzal.

Az adathalász e-mailek felismeréséhez azt javasolják, figyeljünk arra, hogy a befizetési linket is ellenőrizzük. Leszögezték, hogy az MVM online ügyfélszolgálati honlapján sosem kérünk bankkártyaadatokat, azokat minden esetben csak a biztonságos banki felületre történt átirányítást követően, a bank felületén szükséges beírni.

A hamis e-mailben szereplő adatok gyakran nem pontosak, ezért minden esetben ellenőrizni javasolják, hogy a számla összege megfelel-e a fogyasztás alapján vártnak. Továbbá a levél helyesírási hibákat tartalmazhat, illetve magyartalan, online programmal fordított (pl. ékezet nélküli) mondatok lehetnek benne, ami szintén gyanúra adhat okot.

Az email-ben érkező elektronikus számlákon vagy számlaértesítőkön minden esetben szerepel az MVM Nextnél vezetett szerződéses folyószámla száma, a számla száma, továbbá feltüntetik az átutaláshoz szükséges adatokat is (a bankszámlaszámot, illetve azt a számsort, amelyet a közlemény rovatban szükséges megadni). Továbbá a számlát az értesítő pdf-mellékleteként küldik. Kérik, hogy a befizetés megkezdése előtt ellenőrizzük, valódi-e a számla és a megfelelő adatok, időszak szerepelnek-e benne.