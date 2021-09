Wladár Sándor: olyan világot élünk, hogy a versenyző szava dönt

Hosszabb interjút adott az InfoRádinak Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, részletesebben beszélve a válogatott úszók közelmúltbeli edző- és klubváltásairól (Milák Kristóf, Burián Katalin, Késely Ajna, Verrasztó Evelyn és Dávid), Hosszú Katinkáról, a tokiói olimpia tanulságairól, a szűk 3 éves párizsi olimpiai ciklusról és Cseh László közelgő búcsúztatásáról.

Edzőváltások

Az úszóelnök szerint "nagyon sok felgyülemlett feszültség" volt az uszodák világában, illetve a járvány miatt azon kívül.

"Ezek a helyzetek kiforrnak, mint amikor a leves kifut a fazékból... Néhány héttel ezelőtt még hátradőlve figyeltem ezeket az eseményeket, de azért tudtam a mozgásokról, és most már egymásután jönnek az információk, hogy melyik versenyző hová kerül. Vannak helyzetek, amikor kritika nélküli támogatásra van szükség, de olyan is, amikor bennem is fenntartások vannak" - vágott bele Wladár Sándor.

Szerinte most olyan világot élünk, amikor a versenyző dönt, így fordulhatnak elő "puccsok", miközben a versenyző fejében "nincs meg a terv" - példaként Burián Katalin esetét említette, az Eb-bronzérmes hátúszó Grátz Benjámin vezetésével kezdte meg az új olimpiai ciklust.

"Úgy gondolta, hogy továbblép, de nem tudta, hogy hová kerül. Volt ebben egy kis kapkodás" - részletezte, hozzátéve, a szövetségnek az ilyen helyzetekbe nincs beleszólása, a szövetségi kapitány, Sós Csaba viszont "látja, amit lát".

Külön beszéllt Milák Kristóf esetéről, bár a szövetség azt szerette volna, ha együtt marad az olimpiai bajnok eddigi mesterével, Selmeci Attilával, de "csoda, hogy eddig kibírták", Wladár Sándor megfogalmazása szerint ehhez olykor "tűzoltásra is szükség volt". Most, hogy már

Virth Balázs a "jelen", az elnök állítja, nincs nála jobb jelenleg Magyarországon, "jó, hogy Milák Kristóf is így látta".

Selmeci Attila és Milák Kristóf között az úszóelnök generációs különbséget is látott, amely szintén gátat szabott a közös folytatásnak.

"Mindig az idősebbnek kell ráhangolódnia a fiatalra, ők nem fognak bennünket megérteni" - foglalta össze Wladár Sándor.

A Tokió után kialakult Késely Ajna, Bernek Péter duó meglepetés volt Wladár Sándor számára, az úszónő szerinte "menekült" Kőbányáról, de vannak kételyei, és bár hatalmas sportolónak tartja Bernek Pétert, nem lehet "átugrani" 15 évet, ami ahhoz kell, hogy valaki jó edző legyen - ismert, Bernek Péter még nincs 30 éves.

"Azt kértem, hogy a BVSC rutinos edzőire is támaszkodjanak, Nagy Péterre, Plagányi Zsoltra" - tette hozzá. Verrasztó-testvérek "Molnár Ákos, Verrasztó Dávid edzője egyelőre felhagyott az edzői munkával, Dávid nem tudjuk, hová tart. Tokió előtt hatalmas munkát végzett, fáj neki a negyedik helyezés, nem szeretné abbahagyni a pályafutását. Evelyn sem tudjuk, hogyan folytatja."

Hosszú Katinka

Wladár Sándor beszélt Hosszú Katinkával, aki arról tájékoztatta,

október 1-jétől edz.

"Utána válaszol a kérdésekre a jövőt illetően. Ebből nekem az jött le, hogy folytatni fogja a pályafutását" - mutatott rá.

A technikai edző, Nagy József viszont már nem dolgozik a háromszoros olimpiai bajnok mellett - erről is a sportoló döntött. Hosszú Katinka fő edzője továbbra is Gelencsér Máté, az úszónő élettársa.

Tokiói mérleg

Bár Magyarországon "igazán értéke az olimpiai aranyéremnek van", a 35 olimpiai pontot egyáltalán nem tartja rossznak, egy olimpiai 4., 5., 6 helyben ugyanúgy munka van és dicsőség, szerinte, itt lehet gondolni Verrasztó Dávid, Kapás Boglárka vagy Kenderesi Tamás helyezéseire, akik csalódottak voltak, de Olasz Anna és Telegdy Ádám boldog lehetett a pontszerzésével.

"15 olimpiai döntős versenyzőnk volt, ilyen nem volt az elmúlt 20 évben", de ugyanígy büszkék lehetünk a paraúszókra, akik történelmi dicsőséget hoztak.

Az olimpiai programot Európára hátrányosnak nevezte, reméli, többet ilyen nem fordul elő, hogy délelőtt lesznek a döntők.

Párizsi ciklus, budapesti visszatérés és búcsú

A rövid olimpiai ciklusban torlódnak majd a versenyek, jövő év májusban vb, augusztusban Eb lesz, 2023-ban újra vb, 2024-ben az olimpia előtt pedig lesz még egy Eb, emiatt többszöri formába hozásra lesz szükség.

Legközelebb a budapesti világkupaverseny jön, október 7. és 9. között térnek vissza a legnagyobb hazai sztárok - a Duna Arénában lesz a verseny 250 magyarral és ugyanennyi külföldivel a medencében, Hollandia 30-40 fős csapattal jön.

A versenyt felértékeli, hogy a sorozatban két távol-keleti állomást már lemondtak a járvány miatt, marad Berlin, Budapest, Kazany és Doha négy őszi hétvégén. Az esemény védettségi igazolvánnyal látogatható.

Cseh Lászlót is a budapesti világkupaversenyen búcsúztatják.

Wladár Sándor az InfoRádiónak beszélt az Egerszegi Krisztina által támogatott Úszó Nemzet Programról, az uszodaépítésekről, Sós Csaba szövetségi kapitány szerepéről, az utánpótlás és a régiók menedzseléséről, illetve arról is, hogy sportdiplomáciai csatározások is lehetnek a következő napokban Budapesten a Nemzetközi és az Európai Úszó Szövetség, vagyis a FINA és a LEN között, de bízik benne, hogy a botrányok helyett inkább a hatékony munka és a konkrét eredmények lesznek fókuszban a hétvégi LEN kongresszusának végéig.

Nyitókép: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt