Eldőlt, ki lesz Milák Kristóf edzője

Bár több név is felvetődött annak kapcsán, kinek az irányításával folytatja a pályafutását a Tokióban 200 pillangón olimpiai bajnoki címet szerző Milák Kristóf, sokáig csak az volt biztos, hogy korábbi mesterét, Selmeci Attilát biztosan elhagyja. Csütörtökön kiderült, az úszó világklasszis választása Virth Balázsra esett – írja a Nemzeti Sport.

A Kapás Boglárka – immár Milák Kristóf – edzőjével folytatott beszélgetésből kiderült, hogy az olimpiai bajnok hívta föl Virth Balázst.

„Kristóf rendkívül határozott volt, olyan oldaláról mutatkozott be, amelyiket eddig nem ismertem: összefoglalta, mit tart az erősségének, és azt is, hogy tisztában van azzal, hogy szakmailag jó volt mindaz, amit Selmeci Attilával csináltak, ám a párosuk egyéb okokból már nem működött jól. Aztán persze az is kiderült, hogy velem szívesen dolgozna együtt” – újságolta Virth a lapnak.

Elmondása szerint gondolkozási időt kért, és elsőként Kapás Boglárkát kérdezte meg a dologról, majd Sós Csaba szövetségi kapitánnyal és Wladár Sándor szövetségi elnökkel beszélt. Pár nappal később közölte az úszóval:

vállalja.

De csak úgy, ha Kovácshegyi Ferenc is segíti a munkánkat, ennek Milák kifejezetten örült – mondta Virth Balázs.

Az edző elmondta, hogy Kapás Boglárka a jövő héten kezdi az edzéseket, olimpiai tanítványával még le kell ülniük, hogy megbeszéljék a felkészülés menetét.

