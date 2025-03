Orbán Viktor péntek reggel: "eljön az idő, hogy a magyar álláspont lesz a közös uniós álláspont"

A brüsszeli EU-csúcsot követően Orbán Viktor a Kossuth rádióban beszélt aktuális kérdésekről.

Árrésstop

Elsőként az árrésstopról beszélt.

"Akik azt mondják, hogy a piaci folyamatokba történt beavatkozás, igazat mondanak, jó lett volna, ha nem kényszerülünk rá" - kommentálta az intézkedést kárhoztatók véleményét.

A csirkeszárnyra, a sertéskarajra, a tejre, a tejfölre, a vajra és a tojásra is gigantikus hasznot tettek a kereskedők, az efféle döntések következményei hoztak szerinte tűrhetetlen áremelkedést, "a kereskedőket a magyarok nem érdeklik, a profitjuk érdeklik" - fogalmazott. "Nem lehetett tovább nézni, hogy kifosztják az embereket. Kénytelenek voltunk beavatkozni."

A 10 százalékos árrésstop első napjainak tapasztalatairól elmondta, azonnali árcsökkenés történt, 30 élelmiszer-kategóriáról, 760 termék esetében figyelhető meg jól érzékelhető árcsökkenés, de nincs kétsége, hogy a kereskedők "próbálkozni fognak majd valamivel". Nagyon reméli, hogy normalizálódik a helyzet.

Ha nem elég majd az árrésstop, "vannak még a tarisznyánkban eszközök". Szerinte a kereskedőknek is meg kell érteniük, hogy van egy elfogadható árrés.

Az ellenzék egy része szerint áfacsökkentést követel, nekik azt üzente: egy részük tudatlan, más részük fiatal ahhoz, hogy értse, miért nem megfelelő az az intézkedés, ott ugyanis a kereskedők "lenyelték" a pénzt. Az ellenzék "rutinos rókái" szerinte viszont tudatosan állnak a multik oldalán.

Gyülekezési törvény, gyermekvédelem

Szerinte nem fér meg a gyülekezés engedélyezése, amikor "a gyermekeinkről van szó".

"Folyamatos provokáció alatt állnak a magunkfajta normális emberek, él néhány millió gyerek, akiket fel kell nevelni, ennek a felelőssége a szülőkön van, ezt mindenfajta propagandával befolyásolni; ezt nem fogjuk megengedni. A vita most erről szól. Első a gyerek. A gyerekek egészséges fejlődésének joga a legfontosabb alapjog" - fejtegette a miniszterelnök.

Most annak a jogi állapotnak a kidolgozása történik, "Pride-szerű gyülekezéseket szabad-e tartani vagy nem, ezt majd a hatóságok döntik el később. Ma még a hatóságoknak még nehéz dolguk van annak eldöntésére, hogy a szabadosságé vagy a gyerekeké az elsőbbség".

Hogy miből következik a gyülekezési törvény módosítása éppen most, arról elmondta, ő eddig sem nézte nyugodtan családapaként, állampolgárként a Pride-ot, de korábban óriási nemzetközi nyomás volt a "szexuális átnevelési kísérlet, a genderhálózat mögött", maga az amerikai követ vonult a menet élén, és még Brüsszel is támogatta azt. "De most a világ megváltozott, az egyik helyen, Washingtonban más szelek fújnak, Magyarországnak ezt az egyfrontos harcot ki kell bírnia" - fogalmazott Orbán Viktor.

Új filozófia

Ami a "logikát" illeti, a gazdasági rendszert szeretné családközpontúvá tenni, korábban a szemlélet más volt, az individuumokból indult ki. "Az életet mégiscsak a legtöbben családi kötelékekben éljük, speciális gazdasági lelki, emberi viszonyaival. Ha el kell tartani a gyereket, az nem ugyanaz a vállalás, mint ha nem kell. És sok nő marad egyedül a gyereknevelés terhével. Nekik kell valamit mondanunk, hogy kapnak-e valami külső támaszt, segítséget" - részletezte a kormányfő.

A kábítószer elleni "durva fellépés" mögött is egy családtámogató intézkedés húzódik meg.

Szerinte ez új filozófia, új "történet" bontakozik ki, a "nucleus" a család.

A parlamenti döntés körüli botrány

Kommentálta azt is, hogy a gyülekezési törvény módosításának parlamenti szavazását füstgyertyás botrány övezte.

"Majd a választópolgárok véleményt mondanak erről várhatóan 2026 tavaszán. Nincs sok kétségem afelől, hogy mit mondanak erről."

EU-csúcs - vita Ukrajnáról

Orbán Viktor elmagyarázta, miért vétózott ismét Magyarország Ukrajna integrációja ügyében.

"Javul a helyzet, de nem jó" - mondta.

Nem kell szerinte attól megijedni, ha 26 tagállam mond valamit, mi meg mást képviselünk, ugyanez történt a migrációs vita esetében, és ugyanez van most Ukrajna EU-csatlakozási folyamatának felgyorsításával kapcsolatban is.

Rámutatott, az amerikaiak, a törökök és a szlovákok lassan ugyanazt a véleményt képviselik Ukrajna ügyében, mint a magyarok, eljön az idő, hogy a magyar álláspont lesz a közös álláspont ebben az ügyben.

Ellenezte az újabb uniós közös hitelfelvételt is, miközben a korábbi hitel felvétele 2027-ben már meg is kezdődik, ráadásul minden 100 forintból a hitel elvisz 20-at az új hitel felvétele nélkül is.

"Eljön a kijózanodás pillanata" - szögezte le, persze most még folynak erről a viták a patrióták és a másik oldal között, ahová a DK, a szocialisták és az Európai Néppárthoz tartozó Tisza Párt is tartozik.

Véleménynyilvánítás

Megjegyezte, minderről a vitás kérdésekről sehol sem kérik ki az emberek véleményét, csak Magyarországon.

Bejelentette, a véleménynyilvánításra Ukrajna uniós integrációs kérdéséről április és június között kerül sor. A vitában nyugodtan, higgadtan, pontról pontról kell majd érvelni szerinte.

Brüsszel szerinte most számos kérdésben egyszerűen "ütemtévesztésben" van, miközben Amerika külön-külön leül mindenkivel, és megállapodásokat köt - "nélkülünk".