Mint az Infostart.hu is beszámolt róla, Szőnyi Ferenc magyar ultratriatlonista Mexikóban nekirugaszkodott egy 20-szoros ironmanversenynek (Decaultratri World Cup), ami azt jelenti, a sportolásba bőven felnőttként belekezdett komáromi "versenygépnek" az ironman versenytáv húszszorosát kellett teljesítenie: 76 kilométer úszás (ez nagyjából a Balaton hossza), 3600 kilométer kerékpározás, végül 844 kilométer futás - 1700 méteres tengerszint feletti magasságban.

Azzal a céllal vágott neki az ép ésszel valósággal felfoghatatlan teljesítménynek, hogy megdönti a litván Vidmantas Urbonas 1998-as rekordját, a 437 óra 21 perc 40 másodperces világcsúcsot. A verseny közben lehet pihenni és táplálkozni is természetesen, mindenki szabadon osztja be az idejét, de 28 nap alatt végezni kell.

Október 5-én el is rajtolt a 18 nevezős viadal, és Szőnyi Ferencnek minden reménye megvolt arra, hogy álmát valóra váltsa; 2010-ben egyszer már győzött ezen a versenyen, és arra is készült, hogy egyedüli ember legyen a földgolyón, aki kétszer is célba ért.

A versenykörülmények aztán - amik természetesen mindenkit egyformán befolyásoltak - igen mostohának bizonyultak.

Az ultratriatlonista facebookos beszámolója szerint az első komolyabb probléma a verseny harmadik napján adódott, amikor is az uszodában egyszer csak minden indoklás nélkül kiparancsolták a versenyzőket az uszodából - éppen négyen úsztak akkor -, Szőnyinek összesen 8 kilométere volt hátra. Azt javasolták nekik, kezdjék el a biciklizést, majd az úszást később befejezik. Szőnyi erről természetesen hallani sem akart, így megoldották, hogy átmenjenek egy másik uszodába.

Az extrém teljesítők miatt folyamatosan szennyeződő vizet közben egyre durvábban klórozták, ami miatt a szája és a torka evésre szinte alkalmatlanná vált,

így nagyon legyengült és a pihenés átvette az uralmat a testén, nem beszélvea lázról és a hasmenésről. A biciklizésbe így is csakhamar belekezdett, csakhogy a versenyhelyszín egy családok által látogatott park volt, ahol járókelőket kellett kerülgetni. A vállával, a hátával és a karjával sem volt minden rendben, így kerestek neki egy masszőrt, aki versenyre alkalmas állapotba gyúrta időközben. Szerdán jött el a pillanat, hogy orvosi segítségre is szüksége lett, de szerda estére jobban lett, és a 8. helyen tekert.

A helyszíni beszámolók alapján

több versenyző az uszodai fertőzések miatt fel is adta a versenyt, gombás bőrdarabok és hányás is úszkált a medencében,

illetve a part is messze volt a tisztától.

