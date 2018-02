Bombasztikus változás előtt a magyar sikersport?

Újabb éremszerzési lehetőségekhez jutnak a magyar kajak-kenu válogatott tagjai, ha egyesben és párosban nemzetenként két-két egység is indulhatna a tokiói olimpián. Egyelőre nem döntöttek a kérdésben, de a magyar szövetség örülne egy ilyen változtatásnak – mondta Schmidt Gábor elnök.

Összesen 16 helyet lehet megszerezni kajak-kenuban a 2020-as olimpiára. Hat-hat férfi és női kajakozó, valamint két-két férfi és női kenus lehet ott Tokióban. A magyar szövetség bízik abban, hogy minél több kvótát tudnak szerezni a 2019-es szegedi világbajnokságon – hangsúlyozta az InfoRádiónak Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke.

A sportvezető kiemelte: informális hírek érkeztek arról, hogy lehetnek változtatások, és

akár az egyes és páros versenyekben két egység is indulhat,

de ezt leírva még nem látták. Hamarosan Magyarországra érkezik a nemzetközi szövetség főtitkára, mivel novemberben Budapesten lesz az ICF kongresszusa, és vele is egyeztethetnek erről a kérdésről is.

"A vezetésből többen is kikérik a magyar szövetség véleményét. Folyamatosan konzultálok a vezetőkkel, és Kárai Péter, aki az európai szövetség vezetőségének tagja is kapcsolatot tart velük. Örülnénk annak, ha ez lenne a végleges döntés, és két egység is indulhatna egyesben és párosban" - tette hozzá Schmidt Gábor.

Egy ilyen szabályrendszerben az elmúlt évtizedekben több számban - különösen női kajakban - jó eséllyel magyar kettős győzelem születhetett volna; elég csak 2004-re gondolni, amikor a világ akkori két legjobbja, Janics Natasa és Kovács Katalin óriási csatát vívott az egyesbeli olimpiai szereplésért, és Kovács Katalin végül Athénban nem indulhatott egyesben.

