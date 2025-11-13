Bruce Willis agyát felajánlják tudományos célokra

Rohamosan romlik Bruce Willis demenciával küzdő hollywoodi filmsztár állapota, ez kiderül felesége, Emma Heming Willis új könyvéből is (címe: Egy egészen különleges utazás), aki őszintén beszélt az elkerülhetetlenről, a halálról és a gyászról.

A könyv arról is szól, hogyan tud a család együtt élni a filmsztár betegségével, amely miatt Bruce Willis ma már kommunikációra is képtelen.

A lapokon arról is olvasni, a feleség mindig is kerülte a halálról való gondolkodást, tabuként kezelte, mert sosem tanították meg neki, hogyan kell megbirkózni a gyásszal. Férje betegsége azonban rákényszerítette, hogy szembenézzen ezzel, hisz a legfájdalmasabb igazság az, hogy a demencia gyógyíthatatlan, és halál a vége. Két közös lányukat is készíti már apjuk halálára.

Bruce Willis agyát halála után tudományos célra ajánlják fel, hisz „a veszteségből is születhet értelem”, a neurodegeneratív betegségek – köztük az FTD, az Alzheimer- és a Parkinson-kór – megértését és jövőbeli gyógyítását segítik majd.

A színésznél 2022-ben állapítottak meg afáziát, majd frontotemporális demenciát.