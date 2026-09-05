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Plymouth, MA - August 18: Lindsay Clancy and defense attorney Kevin Reddington listen to testimony at Plymouth Superior Court on August 18, 2026. (Photo by Jonathan Wiggs/The Boston Globe via Getty Images)
Nyitókép: Jonathan Wiggs/The Boston Globe via Getty Images

Egyetlen esküdt miatt hiúsult meg a gyermekei meggyilkolásával vádolt nő pere

Infostart / MTI

A büntetőeljárás megsemmisítésével és az esküdtszék feloszlatásával zárult a gyermekei meggyilkolásával vádolt Lindsay Clancy ügye Massachusetts állam bíróságán pénteken.

William Sullivan bíró azt követően döntött az esküdtszék feloszlatása mellett, hogy annak tagjai egy hét alatt, többszöri próbálkozást követően sem tudtak egységesen „minden kétséget kizáró” döntésre jutni az előre megfontolt emberölés kérdésében.

Az Egyesült Államokban nagy médiafigyelem mellett tartott büntetőeljárás tárgyalási szakasza másfél hónapon keresztül tartott. A kilenc nőből és három férfiből álló esküdtszék múlt pénteken vonult vissza döntéshozatalra, és összesen

40 órán át tanácskoztak az ítéletről.

Többszöri próbálkozást követően, a bíró kiegészítő iránymutatásai alapján a 12 tag egyetlen esküdt kivételével egyetértésre jutott. Az esküdtszék egy tagja a „minden kétséget kizáró meggyőződés” értelmezésében nem értett egyet a többiekkel, ami meghiúsította az előírt teljesen egyhangú ítéletet.

A védelem megpróbálta elérni, hogy a törvényt másként értelmező esküdtet kizárják és póttaggal helyettesítsék. Az indítvány pénteken sürgősséggel Massachusetts állam legfelsőbb bírósága elé került, amely azt elutasította.

A büntetőeljárás megsemmisítését követően az ügyészség megfontolásán múlik, hogy ismét vádat emel-e változatlan tartalommal, vagy más bűncselekményt hoz fel, illetve vádalkut ajánl-e Lindsay Clancy-nek.

Az eredeti vád szerint Lindsay Clancy előre kitervelte, hogy megöli gyermekeit.

A nő 2023 januárjában otthonuk alagsorában egymás után megfojtotta 5 és 3 éves, illetve 8 hónapos gyermekét.

Timothy Cruz kerületi ügyész a tárgyalás lezárulta után közölte, hogy egyelőre nincs döntés új vádemelésről. Az ügyészség korábban a gyerekeknek szolgáltatott igazságot említette célként.

Kevin Reddington védőügyvéd sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy ügyfele „bátran” viselkedett a büntetőtárgyalás heteiben. Védence életét a tragédia klasszikus példájának nevezte. Felhívta a figyelmet arra, hogy a nő egész további életében tolókocsihoz kötött lesz.

Lindsay Clancy a bűncselekmény elkövetése után házuk emeleti ablakából öngyilkossági szándékkal ugrott ki, az esés következtében derekától lefelé megbénult.

A büntetőtárgyalás meghiúsulását követően Lindsay Clancy továbbra is őrizetben marad, egy pszichiátriai klinikán tartják fogva.

A gyermekei ellen elkövetett gyilkosságot a nő nem tagadja, de azt állítja, hogy azt pillanatnyi elmezavarban követte el,

mert szülés utáni pszichózisban szenvedett. A védelem szerint Clancy próbált segítséget kérni pszichés problémáira, de nem megfelelő gyógyszereket kapott, amelyek rontottak állapotán.

Az ügyre Donald Trump elnök pénteken újságírói kérdésre válaszolva közölte, hogy követte a tárgyalást, és „szörnyű helyzetként” írta le a történteket, valamint úgy vélte, hogy újabb vádemelés következhet.

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Kezdőlap    Külföld    Egyetlen esküdt miatt hiúsult meg a gyermekei meggyilkolásával vádolt nő pere

bíróság

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pszichiátria

esküdtszék

gyermekgyilkosság

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