Amerikai állampolgárság: felfüggesztették Donald Trump rendeletét

Deborah Boardman, Marlyand állam kerületi bírója csütörtökön saját hatáskörben az alkotmánnyal ellentétesnek találta az egy hónappal ezelőtti elnöki rendeletet, és ideiglenes intézkedésében a már zajló per idejére is megtiltotta annak alkalmazását. „A 2026-os elnöki rendelet szinte teljesen bizonyosan alkotmányellenes" – fogalmazott a bíró a 35 oldalas határozatban.

Donald Trump augusztus 6-án hozott rendelkezésében bizonyos nevesített esetekben zárta ki az állampolgárság megadását a születés pillanatában, így akkor, ha a gyermek külföldi állampolgárságú szülei az Egyesült Államok „ellenségének minősülnek”, többi között tagjai valamely terrorszervezetnek számító csoportnak, illetve a gyermek béranyaság révén jön világra.

Egy jogvédő csoport szinte azonnal bírósághoz fordult a rendelet ellen annak aláírását követően.

Donald Trump azt követően hozta a rendeletet augusztusban, hogy júliusban a Legfelsőbb Bíróság már megsemmisítette a 2025-ben hozott korábbi intézkedését a születési állampolgárság intézményének átfogó korlátozásáról.

Az Egyesült Államok legfőbb jogi fórumának bírái szűk többséggel úgy foglaltak állást, hogy az alkotmány szövege a mértékadó, vagyis azt a gyermeket, aki az ország területén jön világra, általánosan megilleti az állampolgárság.

A Trump-adminisztráció azzal érvelt, hogy

az alkotmányban a 19. század közepe óta szereplő joggal a jelenben tömegek élnek vissza, mert ma már szinte „turisztikai ágazat” épül arra, hogy terhes nők számára szülést szervezzenek az Egyesült Államok területén, így biztosítva a gyermek számára amerikai állampolgárságot.

A Fehér Ház szerint az új elnöki rendelet kidolgozói figyelembe vették a Legfelsőbb Bíróság állásfoglalását.

„A születés jogán járó állampolgárságról szóló elnöki rendelet összhangban van a Legfelsőbb Bíróság által megfogalmazott rendelkezéssel és elemzéssel” – közölte Lauren Bliss fehér házi szóvivő, és egyben visszautasította a kerületi bíró döntését, azt „egy Biden által kinevezett aktivista bíró beavatkozásának” nevezve, amellyel megpróbálja „megakadályozni Donald Trump józan észen alapuló politikájának végrehajtását".