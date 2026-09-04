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Nyitókép: Alex Brandon

Amerikai állampolgárság: felfüggesztették Donald Trump rendeletét

Infostart / MTI

Felfüggesztette Donald Trump amerikai elnök legutóbbi rendeletét a születés jogán járó állampolgárság intézményének korlátozásáról egy szövetségi bíró.

Deborah Boardman, Marlyand állam kerületi bírója csütörtökön saját hatáskörben az alkotmánnyal ellentétesnek találta az egy hónappal ezelőtti elnöki rendeletet, és ideiglenes intézkedésében a már zajló per idejére is megtiltotta annak alkalmazását. „A 2026-os elnöki rendelet szinte teljesen bizonyosan alkotmányellenes" – fogalmazott a bíró a 35 oldalas határozatban.

Donald Trump augusztus 6-án hozott rendelkezésében bizonyos nevesített esetekben zárta ki az állampolgárság megadását a születés pillanatában, így akkor, ha a gyermek külföldi állampolgárságú szülei az Egyesült Államok „ellenségének minősülnek”, többi között tagjai valamely terrorszervezetnek számító csoportnak, illetve a gyermek béranyaság révén jön világra.

Egy jogvédő csoport szinte azonnal bírósághoz fordult a rendelet ellen annak aláírását követően.

Donald Trump azt követően hozta a rendeletet augusztusban, hogy júliusban a Legfelsőbb Bíróság már megsemmisítette a 2025-ben hozott korábbi intézkedését a születési állampolgárság intézményének átfogó korlátozásáról.

Az Egyesült Államok legfőbb jogi fórumának bírái szűk többséggel úgy foglaltak állást, hogy az alkotmány szövege a mértékadó, vagyis azt a gyermeket, aki az ország területén jön világra, általánosan megilleti az állampolgárság.

A Trump-adminisztráció azzal érvelt, hogy

az alkotmányban a 19. század közepe óta szereplő joggal a jelenben tömegek élnek vissza, mert ma már szinte „turisztikai ágazat” épül arra, hogy terhes nők számára szülést szervezzenek az Egyesült Államok területén, így biztosítva a gyermek számára amerikai állampolgárságot.

A Fehér Ház szerint az új elnöki rendelet kidolgozói figyelembe vették a Legfelsőbb Bíróság állásfoglalását.

„A születés jogán járó állampolgárságról szóló elnöki rendelet összhangban van a Legfelsőbb Bíróság által megfogalmazott rendelkezéssel és elemzéssel” – közölte Lauren Bliss fehér házi szóvivő, és egyben visszautasította a kerületi bíró döntését, azt „egy Biden által kinevezett aktivista bíró beavatkozásának” nevezve, amellyel megpróbálja „megakadályozni Donald Trump józan észen alapuló politikájának végrehajtását".

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Kezdőlap    Külföld    Amerikai állampolgárság: felfüggesztették Donald Trump rendeletét

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