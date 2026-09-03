Csúnya baleset érte a szlovén államfőt 2026 július 31-én az A1-es autópályán, miután konvoja összeütközött egy civil járművel – írja a totalcar.hu. Natasa Pirc Musar köztársasági elnök és két barátja is a kisbuszban utazott, ám nem volt bekötve a biztonsági övük, így ketten megsérültek: a balesetben eltört az államfő kulcscsontja.

Nemrégiben nyilvánosságra hoztak egy térfigyelő kamera által készített felvételt, ami arról tanúskodik, hogy a szerencsétlenséget hirtelen fékezés okozta. A nagy sebességgel haladó konvojnak egy szabályosan közlekedő, de lassabb autó miatt kellett hirtelen megállnia. A felvezető autónak még sikerült elkerülnie az ütközést, ám a mögötte haladó Mercedes kisbusz belerohant a civil autóba.

A szlovén köztársasági elnököt rövid időn belül kiengedták az eset után a kórházból, barátja azonban súlyosan megsérült. A hatóságok kezdetben nem árultak el részleteket a balesetről, a szlovén parlament végül vizsgálatot indított az ügyben, mivel kiderült, hogy az államfő mellett orosz politikai körökhöz köthető személyek is ültek a mikrobuszban. Az ominózus felvételt az Anadolu Agency tette közzé a Facebookon: