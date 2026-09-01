Videó: „Nem dobom el, inkább meghalok” – halálos késelés után lövések a Times Square-en

A nő elővett a táskájából két nagy kést, azzal fenyegetve a járókelőket. Egy 68 éves férfi eléje lépett, őt hasba szúrta. Húsz másodperccel később egy 32 éves nőre támadt, akit szintén hasba szúrt. Ez utóbbi áldozat meghalt. A megszúrt férfit jelenleg stabil állapotban kórházban ápolják.

A történtek után a rendőrök gyorsan közbeléptek, és megpróbálták rávenni a nőt, hogy dobja el a késeket.

A közösségi médiában keringő, járókelők által készített felvételeken látható, ahogy egy rózsaszín pólós nő szembeszáll a körülötte álló egyenruhás rendőrökkel, és időnként hadonászik a késekkel.

Jessica Tisch New York-i rendőrfőnök beszámolója szerint a 49 éves támadót Pamela Cisneros néven azonosították.

„A rendőrök négy percig próbáltak párbeszédet kezdeményezni a nővel, és többször felszólították, hogy dobja el a késeket, de ő ezt megtagadta” – közölte a rendőrfőnök. Hozzátette, „a nyomozás jelenlegi szakaszában nincs okunk azt feltételezni, hogy terrorcselekményről lenne szó”. Azt is elmondta, hogy a támadó már korábban is a látókörükben volt.

A helyszíni beszámolók szerint a nő azt kiabálta, „nem dobom el, inkább meghalok”.