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Ukrán katonák a kelet-ukrajnai Donyecki területen húzódó front térségében 2023. április 15-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt.MTI/AP/Roman Csop/Roman Csop
Nyitókép: MTI/AP/Roman Csop/Roman Csop

Ukrán civilek támadtak egy toborzóközpont katonáira

Infostart / MTI

Az incidensben két katona megsérült. Az ukrán védelmi minisztérium is reagált a történtekre, és közölte: a szolgálatot teljesítő katonák elleni erőszak elfogadhatatlan és nem maradhat felelősségre vonás nélkül. A tárca azt is kiemelte, hogy az ilyen esetekből kizárólag az ellenség profitál.

Összetűzés tört ki a nyugat-ukrajnai Lviv városában helyiek és a hadkiegészítő és toborzó központ (TCK) munkatársai között, több tucat ember eltorlaszolta az utat, megrongálta és felborította a mozgósítási intézkedéseket végző katonák szolgálati autóját. Helyi tudósítások szerint az incidensben két katona megsérült.

Tarasz Hreny, a Lviv megyei katonai közigazgatás hivatalvezetője sajtótájékoztatóján elmondta: a mozgósítással kapcsolatos értesítési intézkedések során a katonák a rendőrséggel közösen egy 1996-ban született férfit találtak meg, akit a katonai nyilvántartási szabályok megsértése miatt köröztek. A TCK képviselőinek elmondása szerint a férfi beleegyezett, hogy beszáll a szolgálati gépkocsiba, és a TCK irodájába megy adatainak pontosítása, valamint a katonai orvosi alkalmassági vizsgálat elvégzése céljából. Később azonban egy ismeretlenekből álló csoport elállta a jármű útját, ami konfliktushoz vezetett.

A TCK közlése szerint az összetűzés szerda 21 órától csütörtök hajnali 2 óra 30 percig tartott. Az eset komoly visszhangot váltott ki, több magas rangú tisztségviselő reagált a történtekre. Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolja szerint mindannyian elítélték a katonák elleni támadást, és a felelősök megbüntetését sürgették. Kirilo Budanov, az elnöki iroda vezetője a Telegramon kijelentette, hogy

azoknak, akik erőszakot alkalmaznak az ukrán katonákkal szemben, el kell gondolkodniuk azon, ki védi meg őket orosz támadás esetén.

„Ha letépik a saját hadseregük katonájának ruháját és megverik őt, gondolkodjanak el azon, hogy holnap ki fogja megvédeni önöket az ellenséges hadseregtől, amely ugyanígy megveri majd önöket és letépi a ruhájukat” – írta bejegyzésében. Hozzátette, hogy elvárja a rendvédelmi szervek igazságos reagálását a lvivi eseményekre.

Olha Resetilova katonai ombudsman kijelentette, hogy a katonák elleni támadás semmilyen módon nem igazolható, ugyanakkor véleménye szerint a kialakult helyzetért nem kizárólag a konfliktus résztvevői felelősek. Szerinte felelősség terheli a kormányt, a katonai és politikai vezetést, valamint a helyi önkormányzatokat is, amelyek évek óta nem képesek megtalálni az egyensúlyt a gazdaság és a hadsereg igényei között.

A biztos bírálta azokat a politikusokat és tisztviselőket, akik felkorbácsolják a hangulatot a mozgósítás körül, és felszólította a médiát, a bloggereket és a véleményformálókat, hogy gondolják át saját felelősségüket a toborzóközpontokkal és a rendőrséggel szembeni negatív társadalmi hozzáállás kialakulásában.

Andrij Szadovij, Lviv polgármestere szégyenletesnek nevezte az incidensben részt vevő helyiek viselkedését. Emlékeztetett arra, hogy 58 ezer lvivi férfi és nő teljesít szolgálatot a fronton, a város nap mint nap elesett honfitársaitól vesz búcsút, és költségvetésének jelentős részét a védelmi erők támogatására fordítja.

A polgármester hangsúlyozta, hogy

Oroszországnak áll leginkább érdekében a belső konfliktusok szítása az ukránok között, mivel minden országon belüli szembenállás azonnal az ellenséges propaganda eszközévé válik.

Az incidenssel kapcsolatban az ukrán védelmi minisztérium is állást foglalt. A tárca elfogadhatatlannak nevezte a Lvivben szolgálatot teljesítő katonák elleni támadást, és hangsúlyozta, hogy az erőszak vagy az agresszió minden esetében felelősségre vonásnak kell következnie. A tárca is kiemelte, hogy az ilyen esetekből kizárólag az ellenség profitál, miközben a mozgósítás továbbra is Ukrajna védelmének elengedhetetlen része, noha annak módszerei fejlesztésre szorulnak. „Ukrajna jogállam, ezért a lvivi eseményeket jogi szempontból is értékelni kell, és mindazokat, akik megszegték a törvényt, felelősségre kell vonni” – közölte a minisztérium.

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