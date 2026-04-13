Futárhorror: elütött egy kislányt, majd a csomagtartóba tuszkolta és később megölte

Megrázó bűnügy részletei kerültek napvilágra: a bíróságon bemutatott felvételek szerint a 7 éves Athena Strand még életben volt, amikor a futár betette a járművébe. A vádlott már beismerte bűnösségét, de csak a tárgyalás során derült ki, mi is történt pontosan – írja a Propeller.

A nyomozás kulcsfontosságú eleme a családhoz kiszállított Barbie-babákat tartalmazó csomag volt. A küldeményt egy, a FedEx-nek dolgozó alvállalkozó kézbesítette, és hamar kiderült, hogy a sofőr Tanner Horner volt. A férfi részletes leírást adott egy zöld furgonról, amely állítása szerint a helyszínen járt – ez az információ azonban végül az ő letartóztatásához vezetett.

A nyomozók a tanúvallomások mellett digitális nyomokat is vizsgáltak, cellaadatokra és a futárjármű kamerájának felvételeire. A kamerarendszert üzemeltető cég ugyanis átadta a rögzített videókat, amelyek döntő bizonyítékként szolgáltak. Ezeken látni lehet, hogy a kislány még él, amikor a futár a járműbe teszi. Ez alapjaiban kérdőjelezte meg a vádlott azon állítását, hogy a gyermek a baleset következtében halt meg.

A hatóságok eleinte még abban reménykedtek, hogy a kislány életben van. Házkutatásokat tartottak, átvizsgálták a járműveket, és nagyszabású keresést indítottak. A kihallgatás során azonban Horner beismerte, hogy megölte a gyermeket. Elmondása szerint a kislány megkérdezte tőle, hogy emberrabló-e, emiatt pánikba esett, és megpróbálta eltörni a nyakát, majd végül megfojtotta.

A nyomozók szerint a férfi igyekezett eltüntetni a nyomokat, és egy elhagyatott területen hagyta a holttestet. Ezek után pedig tovább végezte a munkáját, mintha mi sem történt volna. A bizonyítékok bemutatása előtt az ügyész is figyelmeztette az esküdteket, hogy 25 éves praxisa alatt sem találkozott hasonlóan kegyetlen és brutális esettel.

A People magazin híradása szerint a gyermekre meztelenül találták rá, és DNS-vizsgálata korábbi szexuális zaklatásra utalt. Az ügyészek most azon vitatkoznak, hogy Horner életfogytiglani vagy halálbüntetést kapjon.