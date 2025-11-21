ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 21. péntek
Andrzej Duda lengyel elnök beszédet mond a lengyel parlamenti alsóház (szejm) nyitóülésén 2024. október 16-án, egy nappal a lengyel parlamenti választások első évfordulója utáni napon.
Nyitókép: MTI/EPA-PAP/Marcin Obara

A lengyel flotta tüzet nyithat a Balti-tengeren

Infostart / MTI

Az elfogadott törvény értelmében a Baltikumban tartózkodó lengyel erők innentől kezdve akár fegyverrel is megvédhetik az ott található létfontosságú infrastruktúrát.

Lengyelországban a parlament alsóháza (szejm) pénteken jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely felhatalmazza a Balti-tenger térségében szolgáló haditengerészeti és határőrségi erőket, hogy akár fegyverrel is megvédjék az ott található létfontosságú infrastruktúrát.

A védelmi tárca által „biztonságos Baltikumnak” nevezett, a 460 fős szejm jelen lévő képviselői által leadott 263 igen és két nem szavazattal, 172 tartózkodás mellett elfogadott törvény egyik pontja felhatalmazza a haditengerészet és a légierő egységeinek parancsnokait, hogy

önvédelemből – az operatív parancsnok előzetes jóváhagyásával – akár tüzet is nyithassanak annak érdekében, hogy megvédjék a határőrség, a rendőrség, illetve a fegyveres erők tulajdonában lévő létfontosságú infrastruktúra mellett a légi eszközöket, illetve a hajókat.

A törvény egy másik lényeges pontja felhatalmazza a lengyel haditengerészet egységeit arra, hogy – a nemzetbiztonság erősítése és a gyorsabb válaszadás érdekében – az ország felségvizein kívül is hajthassanak végre műveleteket.

Mindemellett bővíti azon feltételek körét, amelyek engedélyezik a lengyel erők számára külföldi műveletek végrehajtását: az olyan missziók mellé, mint a szövetségesek támogatása, a békefenntartás vagy a terrorizmus elleni küzdelem, bekerültek „a Lengyel Köztársaság biztonságának erősítését célzó tevékenységek” is.

A törvény szövege továbbá pontosítja az eljárást a légtérbe behatoló rakéták elfogásával kapcsolatban, a határőrség mellett a haditengerészet számára is megengedi a külföldi hajók ellenőrzését, valamint bővíti a határőrségnek a létfontosságú infrastruktúra védelmére vonatkozó jogköreit is.

A tartózkodók többségükben a fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) párt képviselői közül kerültek ki.

