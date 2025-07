Még a brit királyi család is spórol – képek

James Chalmers udvari kincstárnok az uralkodóház kedden ismertetett éves finanszírozási beszámolójában közölte: a királyi háztartás számos elemének korszerűsítési folyamatában most jött el az idő arra, hogy a királyi különvonattól a költségvetési fegyelem jegyében "szeretetteljes búcsút vegyünk".

A kilenc luxuskivitelű kocsiból álló jelenlegi szerelvényt III. Károly király néhai édesanyja, a 2022-ben elhunyt II. Erzsébet királynő 1977-ben megünnepelt ezüstjubileumára - vagyis trónra lépésének 25. évfordulójára - gyártották, és a kedden ismertetett tervek alapján éppen fél évszázad után, 2027-ben vonják ki a forgalomból.

BREAKING

The royal train is being decommissioned due to the need to cut costs after 125 years. I’ve got all the details of this and the rest of the annual review of royal finances in tomorrow’s Daily Mail and over on @DailyMail online ? pic.twitter.com/qpdoL7JnMB