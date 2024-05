Kilenc kocsit tört össze a Tesla - videó

Egy az úttestre lépő gyalogost akart kikerülni a Tesla Model Y-t vezető hölgy, ám a manőver során nekiment a két menetirány között kialakított parkolószigetben álló autóknak írja a bpiautosok.hu.

A Tesla a levegőbe emelkedett, tengelye körül többször megpördült, végül alaposan összetörve a kerekein landolt. Az esetről egy arra haladó autó fedélzeti kamerája videót is készített, utána pedig az összetört autót, a még benne ülő utasokkal már többen is mobiltelefonnal videóra vették.

A helyi híradások szerint a kocsi összesen kilenc másik autót tört össze, de szerencsére súlyos sérülés nem történt, az utasok is könnyebben megúszták a nem mindennapi történetet.

This just happened in China today. A Model Y lost control after the driver trying to avoid hitting a pedestrian getting in the way. The driver and passenger walked away only with minor injuries from this scary accident, after the car rolled over multiple times. The car safely… pic.twitter.com/KIiKn2LgO3