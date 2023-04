Nem túl kerek a történet - ezt tudható az orosz háborús blogger merénylőjéről

Az orosz média szerint a 26 éves nő vitte a kávézóba a szobrot, amely később felrobbanva végzett a háború párti bloggerrel. Egy nyilvánosságra hozott videó tanúsága szerint el is ismerte, hogy ott járt a helyszínen és ő vitte a bombát a férfinak - írja a BBC.

Egy később megjelent videó tanúsága szerint viszont a nő azt állította rászedték és nem tudott a bombáról. A dailymail.co.uk portál idézte Trepova férjét, aki azt mondta: kizárt, hogy a felesége tudott volna a robbanó szerkezetről. Dmitrij Rilov, akit korábban már szintén volt őrizetben háború ellenes tiltakozásai miatt kijelentette, hogy Darja Trepovát becsaphatták.

Az orosz hivatalos álláspont szerint a gyilkosságot az ukrán biztonsági szolgálatok tervelték ki a bebörtönzött orosz ellenzéki vezető, Alekszej Navalnij által vezetett Korrupcióellenes Alapítvány (FBK) segítségével, amelynek állítólag Trepova is támogatója.

Családja szerint ugyanakkor Trepova háborúellenes aktivista

- le is tartóztatták háborúellenes tüntetésen - és nem radikális, valamint képtelen lenne ölni.

Trepova a Szentpétervár közeli Puskin városában járt iskolába, egy ismerőse szerint egyáltalán nem vallott radikális nézeteket. Később a szentpétervári egyetemen tanult, bár azt nem tudni, milyen szakra járt és, hogy egyáltalán befejezte-e a tanulmányait.

Russian Interior Ministry published video of interrogation of Daria Trepova



The circus show from the Russian Interior Ministry continues. Can you imagine an interrogation in Russia after a "terrorist attack" where the main suspect says: "I'll tell you later"? If not, watch this… pic.twitter.com/BKFFMmhFSb — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2023