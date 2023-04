Az orosz blogger állítólagos merénylője és férje szerint is rákenték a robbantást

„Az FSZB a feleségemre akarja rákenni a Tatarszkij-merényletet” – ezt állítja az őrizetbe vett Darja Trepova férje, Dmitrij Rilov, aki Üzbegisztánban él, emigrációban.

Vladlen Tatarszkij, a Kelet-Ukrajnában született, a szakadárok oldalán harcolt és börtönviselt háborús blogger a hétvégén halt meg egy szentpétervári kávézóban tartott előadás idején történt robbanásban.

A hatóságok a 26 éves Darja Trepovát vádolják azzal, hogy egy pokolgépet rejtő mellszobrot vitt be a kávézóba és adta ajándékba az ismert háborúpárti bloggernek. Az eszközt távirányítással robbantották fel. Érdekesség, hogy a nő pár méterre ült a robbanáskor, de nem sérült meg, az akció után simán távozott a helyszínről.

Russian Interior Ministry published video of interrogation of Daria Trepova



The circus show from the Russian Interior Ministry continues. Can you imagine an interrogation in Russia after a "terrorist attack" where the main suspect says: "I'll tell you later"? If not, watch this… pic.twitter.com/BKFFMmhFSb — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2023