Fordulat a szoborral robbantó nő ügyében - videó

Mint arról az Infostart is beszámolt, robbanás történt vasárnap egy Szentpétervár belvárosában lévő kávézóban, egy ismert katonai bloggert ölt meg egy szoborba rejtett pokolgép és sokan megsebesültek.

A detonáció következtében a Vladlen Tatarszkij néven ismert (valódi nevén: Makszim Fomin) orosz blogger vesztette életét, aki épp szerzői estet tartott. A bűnüldöző szervek közlése szerint 200 gramm trotilnak megfelelő hatóerejű robbanószerkezet lépett működésbe a színpad mellett. A pokolgépet egy Tatarszkijnek ajándékozott, kis méretű szoborban rejtették el.

Később megjelent egy videó is, amelyen látható, ahogy egy nő besétál a kávézóba, kezében a szobrot tartalmazó dobozzal. A szemtanúk beszámolói szerint Tatarszkij sejthetett valamit a dologból, mert amint Daria Trepova - ahogy az elkövetőt azonosították - lerakta a dobozt, maga mellé rendelte a lányt. Ez a helyszínen készült fotókon is látszik - írta a vg.hu. Később Trepova mégis élve, sértetlenül jutott ki. Mások már nem voltak ilyen szerencsések, Tatarszkij meghalt, négyen életveszélyesen, 23-an pedig súlyosan megsérültek.

According to Russian media reports in the first photo, the girl presented a bust and goes to her seat, but Vladlen stopped her and asked her to sit next… pic.twitter.com/VDegJZ2mCv — NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2023