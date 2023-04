Sok ellensége volt, könnyű célponttá vált a felrobbantott orosz blogger – videó

A totális háború támogatója volt az orosz blogger, aki a szélsőséges erőszak, melybe a háborús bűnök is beletartoznak, mellett is kiállt – írja a The Guardian.

"Mindenkit legyőzünk, mindenkit megölünk, mindenkit kifosztunk, akit csak kell, és minden úgy lesz, ahogy nekünk tetszik" – fogalmazott tavaly kamerák előtt azt követően, hogy Oroszország elcsatolt négy ukrán régiót.

Videón, amint Vladlen Tatarszkij nézegeti a bombát rejtegető szobrot:

The moment when Vladlen became steak Tartaresky. pic.twitter.com/wlJiZFeE40 — NOËL ?? ?? (@NOELreports) April 4, 2023

Az egykori kelet-ukrajnai bányász Fomin bankrablásért töltötte börtönbüntetését, amikor az oroszok háborút hirdettek meg az ukrán kormánnyal szemben. Saját bevallása szerint megszökött és beállt az oroszok támogatta csapatokhoz. Később Moszkvába költözött és blogolni kezdett, már évekkel az előtt, hogy a 2022-es háború megindult volna. Tavaly azt állította, hogy maga is a harctérre vonult és Mariupolban állt csatasorba.

A háború kezdetén az orosz inváziót támogató katonai bloggerek kis csapatának tagjává vált: rendszeresen tett közzé friss híreket a frontvonalon lévő csapatokról, potenciális offenzívákról vagy nagy politikai döntésekről, például mozgósításokról.

Mindezzel egyidejűleg élesen kritizálta a hadsereg irányítását: a hadsereg felső vezetését hatástalannak és lustának ítélte meg, amely nem törődik a harcba küldött orosz katonák életével.

A bloggercsoport Telegram-csatornája hamar népszerűvé vált, de nemcsak a legfrissebb híreket osztották meg minden szűrő nélkül, hanem arra is felszólították a hadsereget, hogy totális háborúvá tegye a konfliktust, melyben teljes Ukrajna mellett már a nyugati államok ellen is harcol Oroszország.

Tatarszkij személy szerint többször is követelte a tábornokok felelősségre vonását

a városokból, többek között Herszonból tavaly végrehajtott nagyobb visszavonulások, vagy a mozgósított katonák kiképzésére és felszerelésére tett eredménytelen erőfeszítések miatt. A katonai vezetés más kritikusaihoz is csatlakozott, például Jevgenyij Prigozsinhoz, Putyin szövetségeséhez, a Wagner csoport alapítójához.

"Miért ontjuk a vérünket? Miért jöhet nyugodtan Zelenszkij Herszonba? Vagy vállaljuk a háborút, vagy veszíteni fogunk!" – fogalmazott Tatarszkij egy tavalyi videójában, amelyben az orosz visszavonulás után merényletre szólított fel az ukrán elnök ellen. Őt is kritizálták ugyanakkor, mivel sokak szerint jelentősen felnagyította saját katonai szerepvállalását.

A férfi ugyanakkor nagyon könnyű célpont volt. Arcát mindenki ismerte, de nem kapott védelmet sem. Nyilvános rendezvényeken beszélt, és Darja Trepova, aki állítólag átadta neki a később felrobbanó szobrot, még azzal is viccelődött vele, vajon egy katona mellszobrában elrejtett robbanószerkezet van-e vagy sem. A szobor nem sokkal később felrobbant.

"Az események megmutatták, mennyire sebezhetők a háború aktív támogatói. Nem hiszem, hogy a kormány tettekkel reagálna. A terrortámadások rutinszerűvé válásával állunk szemben, ami kétségtelenül a belpolitikai destabilizáció egyik tényezőjévé válik" – írta Tatjana Sztanovaja, az R Politik politikai elemző cég alapítója Tatarszkij halála kapcsán.

Nyitókép: By CzarTalks - https://www.youtube.com/watch?v=uJHiqGN4EYo, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=130307872