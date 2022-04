Óriási kerülőre kényszerítettek egy Európába indult orosz repülőgépet - a háború hírei percről percre

Moszkvából Madridba repült, onnan pedig Athén érintésével jutott Moszkvába az a diplomatákat szállító repülőjárat, ami a légvonalban kevesebb mint 8 ezer kilométeres utat ennek közel kétszerese alatt tette meg. A BBC szúrta ki a fligtradar24 oldal hírét, amely szerint a múlt héten a Spanyolországból és Görögországból kiutasított diplomatákat Oroszország csak hatalmas kerülővel tudta hazaszállítani. A két érintett ország erre az alkalomra egyszeri belépési engedélyt adott a légterébe, de az uniós szankciók miatt Európa többi országa fölött továbbra sem repülhetnek az orosz gépek. Emiatt a járat összességébe 15 163 kilométert repült, csak valamivel kevesebbet, mint a világ jelenlegi leghosszabb - megszakítás nélküli - légi járata Szingapúr és New York között.

Mindez képen:

Plane sent from Moscow to collect expelled Russian diplomats from Spain, then Greece, was forced to make 15K detour because of EU flight ban—almost as long as world's longest flight between Singapore and New York, according to @flightradar24. https://t.co/lsQrF124pH pic.twitter.com/4gyN1Ihkrr