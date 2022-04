Ramzan Kadirov: Mariupol egy-két napon belül a kezünkön lesz

Megkezdte a még ukrán kézen lévő mariupoli Azovsztal vas- és acélmű "részleges ostromát" és az objektum területére történő behatolást a donyecki "népi milícia", miközben az orosz védelmi tárca délig adott haladékot a védőknek a fegyverletétel bejelentésére. Eduard Baszurin, a szakadár donyecki "népköztársaság" katonai szóvivője közölte, hogy az acélmű területére behatolt rohamegységeket az orosz légierő és a tüzérség támogatja, valamint reményét fejezte ki, hogy a létesítményt védő egységek megadják magukat.

Az orosz külügyminiszter az India Todaynek nyilatkozva azt mondta, ez volt az eredeti cél is, és ezt most maradéktalanul végrehajtják. A most kezdődő következő szakasz fontos pillanata a háborúnak, jelentette ki Szergej Lavrov a TASZSZ tudósítása szerint.

Az orosz hírügynökség arról is beszámolt, hogy Ramzan Kadirov csecsen vezető kedden kijelentette: szándékaik szerint

"ma vagy holnap" befejezik a hatalomátvételt Mariupolban, és teljesen elfoglalják az Azovsztalt.

Gyenyisz Pusilin, a Moszkva által függetlennek elismert donyecki entitás vezetője e Szolivjov.Live online csatornának nyilatkozva kijelentette, hogy nem bizonyosodott be az a feltevés, miszerint az objektumban civilek vannak.

Mihail Mizincev vezérezredes, a humanitárius reagálásért felelős orosz tárcaközi koordinációs parancsnokság és a Nemzeti Védelmi Irányító Központ vezetője az orosz védelmi minisztérium nevében megadásra szólította fel az Azovsztalban körülzárt katonákat, gárdistákat és zsoldosokat. Az általa felajánlott menetrend szerint a védőknek helyi idő szerint délben be kell szüntetniük a tüzet, le kell tenniük a fegyvert, majd délután kettő és négy között el kell hagyniuk a létesítményt.

Mizincev felszólította őket, hogy ne harcoljanak a "nácizmus" eszméiért. Kijelentette, hogy az orosz fél garantálja számukra az életük megóvását és a genfi egyezmény valamennyi, a hadifoglyokkal történő bánásmódra vonatkozó normájának betartását, ahogy ez azon ukrán katonák esetében is történt, akik korábban megadták magukat Mariupolban.

Az orosz vezérezredes az Interfax tudósítása szerint a következő menetrendet ajánlotta:

12 óráig (helyi idő szerint) tegyék le a fegyvert az acélműben harcolók. Aki megadja magát, annak megkímélik az életét.

13 órától létesüljön kommunikációs kapcsolat az oroszbarát és ukrán erők között.

13.30-tól legyen fegyvernyugvás, ezt jelezzék zászlók felvonásával mindkét oldalon - orosz részről vörös, ukrán részről fehér zászlóval, és ezt erősítsék meg a kommunikációs csatornákon is.

14 és 16 óra között - a fentiek maradéktalan teljesülése és sűrű kommunikációs egyeztetések mellett - elhagyhatják az Azovstal területét fegyvertelen ukrán és külföldi harcosok.

Korábban Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője azt mondta, hogy az Azovsztalban, amely alatt egy hétszintes folyosórendszer húzódik, több mint 2500 fegyveres, köztük az Azov nacionalista ezred tagjai és külföldi zsoldosok tartózkodnak. Az orosz hadsereg előzőleg azt ajánlotta nekik, hogy vasárnap délelőtt tegyék le a fegyvert, amit nem tettek meg. Orosz katonai források szerint az Azov fegyveresei kivégzéssel fenyegették meg a megadás híveit.

Mizincev kedden arra figyelmeztetett, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) "provokációra" készül Odessza megyében, és ennek nyomán az orosz hadsereget szándékozik megvádolni háborús bűnök elkövetésével. A "megbízható értesülésekre" hivatkozó tábornok szerint orosz egyenruhát öltött provokatőrök arra készülnek, hogy kamerák előtt demonstratívan tüzet nyissanak polgári lakosokra. Harcok Vjacseszlav Gladkov, az oroszországi Belgorod megye kormányzója kedd reggel a Telegramon közölte, hogy a határhoz közeli Golovcsino falut Ukrajna felől tűz alá vették, aminek következtében három helyi lakos megsebesült és harminc házban károk keletkeztek. Baszurin szóvivő, aki egyben a donyecki milícia parancsnokhelyettese, arról tett bejelentést, hogy a "népköztársaság" az elmúlt nap folyamán több mint 200 ukrán belövést kapott, amely következtében 18 ember, köztük egy gyerek megsérült.



Az orosz védelmi tárca szerint az ukrán erők civilekre mértek csapást rakéta-sorozatvetővel a Zaporizzsja megyei Polohi faluban. Az orosz ellenőrzés alatt álló településen egy idős asszony megsebesült, több ház pedig megsemmisült. Az oroszországi Rosztov megye határőrsége közölte, hogy az elmúlt egy nap alatt több, mint 13 és fél ezer menekült érkezett a Donyec-medencéből.

(A nyitóképen: A mariupoli Azovsztal acélmű még 2022. április 9-én.)

Nyitókép: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images