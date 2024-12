Elon Musk újabb elképesztő tervvel állt elő, a föld mélyén ásnának hozzá

Elon Musk újra elővette a transzatlanti víz alatti alagút ötletét, és kijelentette: a Boring Company elnevezésű cége a korábbi becslések töredékéért, akár húszmilliárd dollárért is meg tudná építeni a New York és London közötti folyosót – írja a Business Today alapján a 24.hu.

A tervezett alagút több mint 4800 kilométer hosszan húzódna az Atlanti-óceán alatt, és elméletben lehetővé tenné, hogy az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság közötti utat egy órára csökkentse a mostani 8 órás repülőúthoz képest.

The @boringcompany could do it for 1000X less money https://t.co/IXJY63xUCo