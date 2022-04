Ukrajna: Megkezdődött a háború második szakasza

Az ostromlott Mariupol kikötővárost védő ukrán erők a végsőkig harcolni fognak az orosz csapatok ellen - mondta Denisz Smihal ukrán miniszterelnök az amerikai ABC-nek. A BBC által idézett nyilatkozat szerint Mariupol még nem esett el, bíznak az ott még jelen lévő katonákban.

Az orosz hadsereg azt állítja, hogy szinte egész Mariupolt ellenőrzése alatt tartja, míg az ukrán Azov zászlóalj továbbra is az Azovstaliban, az Azovi-tengerre néző hatalmas acélgyárba vonult vissza. Az Azov-ezred parancsnoka, Denis Prokopenko alezredes hétfői beszédében a CNN tudósítása szerint azt mondta, bombákat, rakétákat, bunkerromboló bombákat és mindenféle, szárazföldi és tengeri tüzérségi eszközt is bevetnek ellenük az oroszok a válogatás nélküli támadásokhoz.

Az ukrán hadsereg legutóbbi közlése szerint az orosz erők már "agresszív akciókat" hajtanak végre Donyeck és Luhanszk keleti régiói feletti teljes ellenőrzés érdekében, a háború 55. napján.

Az orosz erők folytatják a fegyverek és katonai felszerelések szállítását Ukrajnába Oroszország középső és keleti régióiból. Továbbra is részben blokkolják az oroszok Harkov városát Északkelet-Ukrajnában - írta a BBC.

Ukrán állítások szerint Oroszország továbbra is fehérorosz területet használ légicsapások indítására és légi felderítés végrehajtására ukrán területek ellen.

Amerikai oktatás indul

A Pentagon szerint épp megágyaz a nagy támadásnak Oroszország Kelet-Ukrajnában.

John Kirby, az amerikai védelmi minisztérium szóvivője is arról számolt be, hogy az ukrán erők kitartanak Mariupolban. Megfigyeléseik szerint az oroszok a Donbászra és főleg Mariupolra és környékére koncentrálják most a légicsapásokat és tüzérségi támadásokat.

Az oroszok azt csinálják, amit mi "alakításnak" nevezünk - mondta Kirby, rámutatva: megteremtik a feltételeket a nagyobb és nyíltabb támadáshoz Ukrajna keleti részén.

Kirby arról is beszélt, hogy az amerikai katonák hamarosan megkezdik az ukrán hadsereg tagjainak kiképzését a tarackok – az Egyesült Államok által biztosított tüzérségi fegyverek – használatára. A fegyverek egy 800 millió dolláros értékű katonai csomag részét képezik, amelyet az USA biztosít Ukrajnának, és amelyben vannak tüzérségi rendszerek, tüzérségi lövedékek és pilóta nélküli parti védelmi csónakok.

Ukrán elnök: nehézkes lesz a fegyverutánpótlás

Volodimir Zelenszkij hétfő esti videójában arról beszélt, hogy Oroszország „nem lassítja le a rakéták bevetését Ukrajna ellen” annak ellenére sem, hogy már "rá kellett volna jönnie, hogy a szankciók mellett rendkívül nehéz lesz visszaállítani az orosz rakétaarzenált." Hozzátette, import nélkül ezt nem tudják megtenni az oroszok. Az ukrán elnök szerint ugyanez vonatkozik más orosz fegyverekre is, repülőgépekre, helikopterekre, cirkálókra. Zelenszkij szerint a szankciók figyelmen kívül hagyásával az orosz lépés "stratégiailag nonszensz" - idézte az elhangzottakat a Telex.

A kelet-ukrajnai megszállásról azt mondta, "akárhány orosz katonát is hajtanak oda, mi harcolni fogunk. Meg fogjuk védeni magunkat."

Az ukrán elnök beszámolt arról, hogy egyeztetett Litvánia, Bulgária és Horvátország vezetőivel Oroszország veszélyéről és Ukrajna jövőjéről. Mint fogalmazott, Ukrajna átfogó tervet fog kidolgozni az ország újjáépítésére, és világos jövőképet fognak kialakítani az ehhez kapcsolódó gazdasági kérdésekre is. Az elnök végül elmondta azt is, folyamatosan tárgyalnak más országokkal és pénzügyi intézményekkel - köztük az IMF-fel is, ahova a héten utaznak ukrán illetékesek - , hogy megvalósítható legyen az újjáépítés.

(A nyitóképen: Ukrán katona pihen az orosz csapatok támadása előtt Donyeck megyében 2022. április 18-án.)

Nyitókép: MTI/EPA