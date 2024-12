Orbán Viktor: a patrióták nyernek, a liberálisok Brüsszelbe szorulnak vissza, az Mordor vidéke

Kezdésként két folyamatot vázolt a miniszterelnök a Patriótának adott interjúban. A már korábban is többször említett világrendszerváltásról kifejtette: amióta beengedték a kínaiakat a WTO-ba, azóta az ázsiai gazdaságok minden korábbi feltételezést meghazudtoló sebességgel fejlődnek, és az ázsiai kontinensnek a teljes világgazdasághoz való hozzájárulása a nyugati kontinensek rovására radikálisan megnövekedett.

"A világban keletkező vagyon, pénz, érték áramlási iránya megfordult. Ebből az következik, hogy a Kelet erősödik, Ázsia erősödik, a Nyugat pedig relatíve – nem abszolút értékben, de relatíve –, hozzájuk képest gyengül. És a GDP, tehát a világ össztermékéhez való hozzájárulás képessége előbb-utóbb megjelenik a katonai képességekben, megjelenik a diplomáciai képességben és szép lassan átalakítja a világot" – fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő másik folyamatként említette a Nyugat átalakulását. Úgy látja, a nyugati világon belül két politikai, szellemi programirányzat harca zajlik: az egyik a liberális – most ezt progresszív liberálisnak szokták hívni, hogy megkülönböztessék a tradicionális, XIX. századi gyökérzetű liberalizmustól –, a másik pedig a patrióták irányzata, akiket időnként például kereszténydemokratáknak hívtak.

"Most a nyugati világ belső küzdelmeiben a liberálisok veszítenek, a patrióták nyernek. A legnagyobb győzelem ebből a szempontból Donald Trump amerikai elnök győzelme, ez a patrióták legnagyobb győzelme a liberálisok fölött,

ami egyúttal – és a két folyamat itt találkozik össze – esélyt ad arra, hogy a nyugati világ újra megerősödjön és definiálja a helyét a világrendszerváltásban" – közölte.

Nyugat-Európában mindez szerinte a liberálisok visszaszorulását jelenti, akik utolsó hídfőállása, mentsvára, citadellája, ahova visszaszorultak, Brüsszel.

"Ez Mordor vidéke, a sötét nagyúr ide vette be magát. Már csak itt vannak liberálisok, és itt is lehet látni, hogy mióta megalakultak a patrióták – ezek volnánk mi –, azóta bárhol voltak választások Európában, mindenhol a patrióták nyertek, Csehországtól Ausztriáig vagy Hollandiáig. Tehát az európaiaknak előbb-utóbb egy patrióta politikai váltást kell végrehajtaniuk. Közben a másik összefüggésben, ami arról szól, hogy a Nyugatnak hol lesz a helye a nagyvilágban, és Európa mit tud ehhez hozzáadni, ott pedig, ha sürgősen nem hajtanak végre egy versenyképességi változást, akkor a világgazdaság összteljesítményén belül a nyugat-európai országok teljesítménye tovább csökken majd, és eljelentéktelenednek ezek az országok. Ma nagyon komoly bajokkal küzdenek" – értékelt a miniszterelnök.

A jövőbe tekintve kifejtette: "el fogunk érkezni ahhoz a nagy kérdéshez is, hogy az ilyen nagyságrendű problémákkal, mint amelyekkel ma Nyugaton küzdenek, vajon sikerül-e az ottani politikai rendszereknek a demokrácia keretein belül választ találniuk". Volt már olyan század, amikor nem sikerült – jegyezte meg.

"Az amerikai republikánusok győzelmével a migrációpárti politika halott, a genderpolitika halott, és remélem, hogy a háborúpárti politikának is meg vannak számlálva a napjai" – mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy emellett az Európai Parlamentben a legutóbbi választások eredményeképpen változáspárti többség jött létre. Erre az Európai Néppárt balra tolódott és megállapodást kötött a liberálisokkal, a zöldekkel és a szocialistákkal. "Így jött létre az a helyzet, hogy elárulták az európai szavazók nagy részét. Ez az a felhajtóerő, ami tol bennünket ma előre, patriótákat, mert akik nem ezt akarták az Európai Néppárttól, hanem változást, azok a szavazók onnan eljönnek és eljönnek mögénk" – sorolta, hozzátéve, hogy a liberálisok a megváltozott realitás ellenére is a régi módon folytatnák.

Az Európai Parlamentben a magyar ellenzék részvételével is megkötötték az európai pártok azt a paktumot, amelynek jegyében minden tagállamnak a GDP-je 0,25 százalékával kellene támogatnia az ukrajnai háborút öt éven keresztül, tartalmazza, hogy kiállnak a gender mellett, tehát családellenes politikát fognak folytatni, hogy továbbra is támogatják a migrációt, illetve hogy minden erővel folytatni kell a háborút.

"Ezért mondom én azt, hogy van Brüsszel, és van annak az ellenzéke, mert mi ezzel mind nem értünk egyet. Mi azon az oldalon vagyunk, ahonnan Trump elnök úr érkezik. Tehát a nyugati világban beálló változásnak a patrióta oldalán helyezkedünk el, és

be fogjuk darálni a többieket Európában, ez csak idő kérdése,

mert az lehetetlen, hogy miközben Európa változásért kiált, új realitás jött létre az orosz-ukrán fronton, új realitás jött létre a nyugati világban, aközben azok a pártok legyenek hatalmon, akik egyébként ragaszkodnak a régi megoldásokhoz. Ez nem fog menni. Nem tudom megmondani, mert nem vagyok jós, hogy milyen forgatókönyv szerint változik ez majd meg, de az biztos, hogy mi meg fogunk erősödni, ők el fognak gyengülni, és mi fogjuk adni Brüsszelben a többséget, ez csak idő kérdése" – vetítette előre.

Orbán Viktor szerint Donald Trump győzelméből Magyarország három gazdasági jellegű dologban fog profitálni.

Ismét megkötik a kettős adóztatást elkerülő egyezményt. Megszűnik a diszkriminatív vízumpolitika. A jövő modern technológiájának a befektetői meg fognak érkezni Magyarországra, ezzel technológiát, munkahelyeket és tőkét hozva hozzánk.

Ezt a három dolgot biztosra veszi, emellett pedig a mostani republikánus győzelemnek az egész világ átalakulására gyakorolt jótékony hatását várja, ami nem az első néhány hónapban, hanem majd egy-két év múlva, de "mindannyiunk számára érthető és érezhető lesz, normálisabb lesz a világ".

Úgy véli a miniszterelnök, hogy az már nyilvánvaló, hogy az amerikaiak az Ukrajna háborús támogatásából rájuk eső részt a továbbiakban nem fogják állni. Hogy fizetnek-e bele és hogy mennyit, arról még "huzakodás" zajlik, de Európának több pénzt kell ebbe beletennie, amit viszont a tagországok nem fognak bírni. "Ha pedig nincs pénz, akkor nincsen háború. Ha nincs háború, akkor tárgyalás kell, béketárgyalás, a béketárgyalás első lépése pedig a tűzszünet" – vázolta.

A háborús helyzet végeztével fellendülhet a magyar gazdaság, ezt több folyamat is támogatja. Orbán Viktor felsorolta, hogy az új gazdaságpolitikai tervek erős növekedést hoznak, a jövő évben várható magyarországi bérnövekedés az EU-tagországok listájának legelején lesz, már a mostani harmadik és negyedik negyedévi adatok is ezt mutatják.

Hangsúlyozta: a magyar gazdaság teljesítménye nem azért lesz jó, mert az európai teljesítmény megjavul. "Akkor is jó lesz, ha az nem javul meg, mert nekünk van két jól kigondolt, elrejtett és most előszedett pénzügyi erőforrásunk" – emelte ki.

2025-ben a korábban felvett hitelek után fizetendő kamatok mértéke jelentősen lecsökken. Míg idén a nemzeti össztermékünknek körülbelül a 4-4,5 százalékát fizettük kamatként a korábban felvett hitelekre, addig jövőre 1 százalékkal kevesebbet, 3,5 százalékot kell csak, ennyi pénzügyi mozgástér keletkezik. A háborús időszak kezdetén indított jelentős beruházások beindulása, nagy és kisebb gyárak termelésbe állása 2025-ben húzni fogja a gazdaságot (BMW-, CATL- és BYD-gyár).

Témaként felvetődött, hogy Brüsszelben milyen kormányt kívánnak látni Magyarországon. A miniszterelnök szerint "Brüsszel mindig is kormányváltást akart Magyarországon, és mindenhol, ahol olyan kormányok voltak – lásd Lengyelország –, amelyek egyébként patrióták, szemben állnak a liberális brüsszeli bürokrata központosító törekvésekkel. Mindig ezeket a kormányokat akarták megbuktatni. Bennünket is, engem is. Vissza tudom mondani minden választásnál, hogy ezt pontosan hol, mikor, milyen eszközökkel akarták elérni. Ezeket mi mindig kivédtük. Amit most látunk, az ugyanez, ennek a folytatása. Mindig változtak a szereplők. Először Bajnai Gordont akarták visszacsempészni, ha emlékszik még rá. Őt megelőzően itt volt nekünk Gyurcsány Ferenc, aztán kitalálták, hogy akkor Gyurcsány Ferenc felesége lenne erre jó, és akkor teljes erővel támogatta a brüsszeli bürokrácia. Most éppen a Tisza Pártot és Magyar Pétert próbálják ebbe a helyzetbe hozni. Ez szerintem mindenki számára világos" – fogalmazott.

Menczer Tamás és Magyar Péter "csörtéjéről" azt mondta: az agresszív hőbörgőkkel csak a saját hangjukon lehet beszélni.

"Ezek ilyenek, ilyenfajta emberek. És ha bekerülnek a politikába, akkor, habár ez senkinek sem esik jól, itt is ez történik. Amikor ezeket a durva szóváltásokat hallja az ember, akkor mégiscsak van egy ilyen szekunder szégyenérzete, nem? Mert mégiscsak, legalábbis mi a jobboldalon, idealisták vagyunk, mi azt gondoljuk magunkról, hogy mi azért ennél különbek vagyunk. Hát azért mégis. De nem vagyunk különbek, mert ezek is mi vagyunk. És hogyha a politikában ezek az emberek pozíciót fognak, és behozzák ezt a harcmodort – mert mindig a kihívó választ harcmodort –, akkor a kormányzó pártnak, ami az ország állapotáért felel, erre is kell hogy legyen válasza. Nekünk egy nagy politikai közösségünk van, nekünk minden kihívásra van válaszunk.

Minden fegyvernemben érkező kihívásra kell tudnunk válaszolni. Amikor Teréz anyásan kell, akkor úgy, amikor meg egy agresszív hőbörgőnek kell, akkor meg úgy. És ezt meg kell oldani. De nekünk mindenre van emberünk, ezért ezt is kezeltük."

Orbán Viktor elmondta, a 2026-os választást meg kell nyerni, reméli, hogy ez így is lesz. Biztos benne, hogy a jövőre végzett munkájuk döntő súllyal esik majd latba.

"Ha az az új gazdaságpolitika, amit most meghirdettünk – a gazdasági semlegesség, az új gazdaságpolitika, a 21 programpontból álló akciótervünk – sikeres lesz, akkor mindenki látni fogja, hogy megvan a kormánynak a válasza a háború utáni időszakra, hogyan tesszük újra naggyá Magyarországot, hogy így fogalmazzak, Donald Trumpot parafrazálva" – vázolta, megjegyezve, hogy ha van kormányképesség és van teljesítmény, akkor van választási siker is. Hozzátette: "igaz, a kormányzati siker önmagában nem hoz választási sikert, azért majd nagyon sokat kell dolgoznia sok százezer nemzeti, keresztény polgári érzelmű embernek, de hogy eddig ezt hozta a mi politikai közösségünk, szerintem 2026-ban is hozni fogja. Nagy várakozással nézek a 2025-ös és a 2026-os év elé is".