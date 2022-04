Továbbra is sok a rejtély a Moszkva hadihajó körül

Ukrajna és szövetségesei nagy diadalként ünnepelték ama bizonyos „orosz hadihajó” végzetét – azaz a parancsoki állásnak nevezett Moszkváét, amelyet emlékezetes módon küldtek el melegebb égtájra a Kígyó-sziget ukrán védői.

A hivatalos orosz verzió kedden is az volt, hogy a Moszkván tűz ütött ki, berobbant a lőszer, majd a viharos tengeren vontatott hajó elsüllyedt. Később az orosz hatóságok videót adtak ki arról, hogy Nyikolaj Jevmenov, az orosz haditengerészet főparancsnoka Szevasztopolban kitünteti a hajó tengerészeit, akiket „mind kimentettek”. Tudósítók szerint azonban a képeken körülbelül 150 ember volt látható, míg a legénység létszáma 500 körüli volt.

First footage of the rescued Moskva crew in Sevastopol. No information yet regarding casualties pic.twitter.com/OSSOVHHNg2 — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) April 16, 2022

Mindeközben ukrán illetékesek azt állították, hogy rakétákkal rongálták meg az orosz hajót, amely végül nem maradt a felszínen és hogy az összes tengerész meghalt. Sőt, Anton Gerascsenko, ukrán belügyminisztériumi tanácsadó szerint a robbanás olyan mértékű volt, hogy a zázslóshajó „percek alatt elsüllyedt”. Az ukrán illetékes azt állította, hogy mindezt „szevasztopoli forrásoktól” hallotta, azaz a Fekete-tengeri orosz flotta főhadiszállásáról. Az nem volt világos, hogy informátorai vannak-e az oroszok között, de hozzátette, hogy Anton Kuprin, a hajó kapitánya is meghalt.

A rakétatalálat azt jelenti, hogy az ilyen hajók számára nem biztonságos a part közelébe menni, így nem tudnak hatékonyan részt venni az ukrajnai háborúban. Egy név nélkül nyilatkozó amerikai illetékes szerint két Neptun rakéta csapódott be a hajóba és ő is halottakról beszélt.

Egy török kereskedelmi hajóról viszont azt jelentették, hogy 50 tengerészt kimentett a vízből.

Egy lvivi védelmi elemző intézet igazgatója, Andrij Klimenko egyenesen azt állította, hogy a Moszkván két nukleáris robbanófej is lehetett, ami további súlyos kérdéseket vethet fel.

Közben az orosz tengerészek hozzátartozói pénteken a cenzorokkal szembemenve, nem hivatalos megemlékezést tartottak. A ceremónia gyászt idéző hangulatban zajlott és egy pap vezette. Egy, a szevasztopoli helyszínen elhelyezett koszorún, egy fekete szalagon ez a felirat volt olvasható: „A hajónak és a tengerészeknek”. A megemlékezők gyülekezéséről is megjelent egy videó. Független médiumok szerint Iván Vahrusev és Vitalij Begerszkij tengerészek özvegye, illetve unokatestvére erősítették meg hozzátartozójuk halálhírét, míg a krími Julija Cinova azt mondta a BBC-nek, hogy 19 éves fia, Andrej az eltűntek közt van. A közösségi médiában még néhány családtag utalt az eltűntekre.

This appears to be the first, unconfirmed video of the Moskva, Russia’s now-sunken Black Sea flagship, after it was hit by Ukrainian missiles.



It’s three seconds long and the last two are someone saying: “You fucking idiot! What the fuck are you doing?”



pic.twitter.com/K5xhKZ2TKi — max seddon (@maxseddon) April 18, 2022