Ez lenne a fegyvernyugvás napja? - A háború csütörtöki hírei

2022.03.31. 08:15 EU-USA párbeszéd jön Az Európai Unió és az Egyesült Államok stratégiai párbeszédet kezdett egymással Oroszország ukrajnai háborúja miatt - jelentették be szerdán közös közleményben. A tárgyalássorozat első fordulója szerdán volt Washingtonban, amerikai részről Victoria Nuland, az amerikai külügyminisztérium politikai államtitkára, uniós részről pedig Enrique Mora, az Európai Unió Külügyi Szolgálatának (EEAS) politikai ügyekben illetékes főtitkárhelyettese vezette. A tárgyalás középpontjában a felek arra irányuló stratégiai céljainak és politikájának az összehangolása állt, hogy Oroszország szüntesse be az Ukrajna elleni agresszióját - olvasható a közleményben. Elítélték a Kreml "indokolatlan, igazolhatatlan és barbár háborúját" Ukrajna ellen. Felszólították az orosz hadsereget, hogy azonnal hagyjon fel a civilek elleni támadásokkal. Nuland és Mora üdvözölte, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió jól együttműködve tudott példátlan súlyú szankciókat és exportellenőrzési intézkedéseket bevezetni Oroszország ellen. Tárgyaltak további lehetséges lépésekről, amelyekkel még inkább el tudnák szigetelni Oroszországot az amerikai és az európai gazdaságoktól és a nemzetközi pénzügyi rendszertől, és ezzel nagy árat tudnának fizettetni Oroszországgal agressziójáért - közölte az amerikai külügyminisztérium. Hangsúlyozták, hogy fontos ragaszkodni ahhoz Kína esetében is, hogy támogassa a háború azonnali leállítását, humanitárius folyosók kialakítását és a konfliktus további eszkalációjának megakadályozását. Ezután is megpróbálják elérni, hogy Kína ne kerülje meg vagy ássa alá az Oroszország elleni szankciókat, és még inkább, hogy ne nyújtson semmilyen támogatást neki az Ukrajna elleni agresszióhoz. (MTI)

2022.03.31. 08:14 A Föld minden negyedik lakója konfliktuszónában él Az ENSZ által közreadott adatok szerint a II. világháború óta nem volt ilyen magas ez az arány.

2022.03.31. 07:53 Kisebb pofon az oligarcháknak Orosz oligarchák ezentúl nem vehetik igénybe brit szakvállalatok szolgáltatásait repülőgépeik és hajóik karbantartására. A brit kormány szerda este beterjesztett, azonnal hatályba lépett sürgősségi törvénykezdeményezését azonnal alkalmazták is két orosz milliárdos, Jevgenyij Svidler és Oleg Tyinkov esetében - közölte a londoni külügyminisztérium. A kormány már a hónap első felében törvénytervezetet fogadtatott el, amelynek értelmében bűncselekménynek minősül orosz repülőgépek berepülése a brit légtérbe, illetve leszállásuk brit területen, orosz tulajdonú hajók pedig nem köthetnek ki Nagy-Britanniában. Az intézkedés szerdai kiterjesztésével lehetetlenné vált a szankciókkal sújtott orosz oligarchák tulajdonában lévő, Nagy-Britanniában tárolt repülőgépek karbantartása is, és ez az intézkedés immár az oligarchák jachtjaira is vonatkozik. A brit közlekedési minisztérium éppen előző nap jelentette be, hogy lefoglalt egy 38 millió font (16,5 milliárd forint) értékű luxusjachtot, amely egy meg nem nevezett orosz oligarcha tulajdona. Grant Shapps brit közlekedési miniszter a londoni alsóháznak küldött átiratában közölte, hogy a csaknem 60 méter hosszúságú hajó tulajdonosának kilétét "szándékosan és alaposan eltitkolták" a jachtot hivatalosan bejegyző cég képviselői. A Phi nevű hajót a karib-tengeri Szt. Kitts és Nevis szigetállamban jegyezték be, de máltai lobogó alatt közlekedett. Szt. Kitts és Nevis azon nemzetközösségi országok csoportjába tartozik (Commonwealth realm), amelynek jelenleg is a brit uralkodó, II. Erzsébet királynő az alkotmányos államfője. A hajót a kelet-londoni Canary Wharf üzleti negyedének kikötőjében, a Temzén lehorgonyozva találták. A Hollandiában gyártott jachton hat különálló luxuslakosztály és úszómedence is van. A brit külügyminisztérium szerda esti bejelentése szerint az Ukrajna elleni orosz támadás kezdete óta brit szankciókkal sújtott orosz bankok globális eszközértéke 500 milliárd font (több mint 216 ezer milliárd forint), az ugyancsak brit szankciókkal sújtott orosz oligarchák összesített nettó vagyona pedig meghaladja a 150 milliárd fontot. Az utóbbiak között van Roman Abramovics, az angol labdarúgás felső osztályában, a Premier League-ben játszó londoni Chelsea futballklub tulajdonosa, Alekszej Miller, a Gazprom gázipari óriáscég vezérigazgatója, Aliser Uszmanov üzbég születésű nagyvállalkozó és Igor Suvalov ingatlanpiaci befektető, egykori orosz első miniszterelnök-helyettes. (MTI)

2022.03.31. 07:45 Orbán Viktor: menet közben változott meg a választás tétje "Ilyet még én sem láttam" - fogalmazott a miniszterelnök az Origónak adott nagyinterjújában. Szerinte amikor könnyű évek vannak, a baloldal van kormányon, amikor nehezek, akkor a Fidesz-KDNP.

2022.03.31. 07:44 Mintha Csernobiltól is elvonulnának az oroszok Amerikai információk szerint Fehéroroszország felé történik a távozás. Élő adás

2022.03.31. 07:43 Súlyos következmények lesznek Az ukrajnai háborúnak a közvetlen konfliktusövezeten messze túlterjedő súlyos gazdasági hatásai lesznek, nem utolsósorban azért, mert a háború az 1970-es évek eleje óta nem tapasztalt ellátási sokkot okozott a világgazdaságban - áll az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) csütörtökön Londonban bemutatott, soron kívül összeállított és jelentősen rontott térségi előrejelzésében. A bank ugyanakkor a régió EU-gazdaságaiban, köztük Magyarországon az átlagnál számottevően jobb teljesítményt vár. A közép- és kelet-európai gazdaságok, valamint az egykori szovjet térség átalakulásának támogatására 1991-ben életre hívott londoni pénzintézet 16 oldalas prognóziscsomagja szerint a bank teljes működési térségének átlagos gazdasági növekedése az idén mindössze 1,7 százalékos lesz a tavaly elért 6,6 százalékos bővülés után. Ez azt jelenti, hogy az EBRD az előző, novemberben kiadott előrejelzéséhez képest 2,5 százalékponttal rontotta a tevékenységi régiójára szóló idei egész éves növekedési becslését. A bank ugyanakkor a közép-európai és balti EU-gazdaságokban így is 3,4 százalékos - vagyis a teljes működési térség átlagát kétszeresen meghaladó - növekedést valószínűsít 2022-re, bár ez is 1,3 százalékponttal rontott prognózis a novemberi becsléshez képest. Az EBRD módosított csütörtöki előrejelzése szerint a magyar hazai össztermék (GDP) az idén 3,5 százalékkal - az előző prognózisban szereplő ütemnél 1,3 százalékponttal lassabban - növekedhet. A londoni fejlesztési pénzintézet ugyanakkor az egykori szovjet térséghez tartozó kelet-európai és kaukázusi gazdaságokban 11,8 százalékos GDP-zuhanást jósol 2022-re. Ez az előző EBRD-előrejelzésnél 15,5 százalékponttal rosszabb becslés. Ennek elsődleges oka az, hogy az ukrán hazai össztermék az EBRD új előrejelzése szerint az idén 20 százalékkal zuhan. A bank a novemberi térségi jelentéshez képest 23,5 százalékponttal rontotta az ukrán gazdaság idei teljesítményére szóló prognózisát. Az EBRD hangsúlyozza csütörtöki tanulmányában, hogy azok az ukrajnai térségek, amelyekben a háborús cselekmények zajlanak, az ukrán hazai össztermék 60 százalékát állítják elő, és az ukrán üzleti vállalkozások 30 százaléka leállította tevékenységét. Az EBRD szerint a működési térség bankrendszereinek oroszországi kitettsége mérsékelt, bár ez alól kivétel az OTP, amely tavalyi eredményének 7 százalékát az orosz piacon érte el. Az EBRD az orosz gazdaságban az idén 10 százalék körüli visszaesést vár. A bank közölte: véleménye szerint az Oroszország elleni szankciók feloldása belátható időn belül nem várható, így jövőre is stagnálás valószínű az orosz gazdaságban. A londoni elemzői közösségben vannak ennél is sokkal borúlátóbb előrejelzések az orosz gazdaság várható visszaesésére. Az egyik legnagyobb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, a Capital Economics jelenlegi alapeseti előrejelzése azt valószínűsíti, hogy az orosz hazai össztermék az idei év egészében 12 százalékkal zuhan. A cégnek ugyanakkor van egy sokkal erőteljesebben negatív forgatókönyve is arra az esetre, ha a szankciók miatt teljesen leállna az orosz nyersolaj- és földgázexport. A Capital Economics modellszámításai szerint ebben az esetben az orosz GDP-érték 25 százalékkal zuhanna az idén, és a rubel árfolyama 200 rubel/dollárra gyengülne. A csütörtöki EBRD-jelentés ugyanakkor jövőre meredek ívű visszalendülést valószínűsít a bank működési térségének gazdaságaiban. Az előrejelzés szerint a pénzintézet tevékenységi régiójában átlagosan 5 százalékos, Magyarországon 4,5 százalékos, Ukrajnában 23 százalékos GDP-növekedés várható 2023-ban. Az EBRD hangsúlyozza ugyanakkor: ennek a várakozásnak az alapja az a feltételezés, hogy a következő két hónapban sikerül tűzszüneti megállapodást elérni, és ezután nem sokkal jelentős újjáépítési munkálatok kezdődnek Ukrajnában, amelyek révén az ukrán hazai össztermék 2023 végére megközelíti - bár még nem éri el - a háború előtti szintet. Az EBRD hangsúlyozza azonban azt is, hogy ezeket az előrejelzéseket komoly lefelé ható kockázatok terhelik abban az esetben, ha az ellenségeskedések eszkalálódnak, vagy ha korlátozzák az orosz földgáz és egyéb nyersanyagok exportját. (MTI)

2022.03.31. 07:13 Újabb béketárgyalási nap jön - Mariupol kiürülhet Volodimir Zelenszkij nem hisz az orosz visszavonulásban, Vlagyimir Putyin szerint pedig korai még, hogy személyesen találkozzon ukrán kollégájával. Csütörtök délelőtt elvileg elhagyhatják a civilek Mariupolt.

2022.03.31. 07:06 Németország után Ausztria is élesített gázszállítási vészhelyzeti intézkedést Ausztria életbe léptette a gázellátás vészhelyzeti tervének korai figyelmeztető fázisát arra az esetre, ha Oroszország leállítaná a gázszállításokat a rubelben fizetés elmaradása miatt - közölte az osztrák klímavédelmi minisztérium szerda délután. Szerdán reggel hasonló lépést tett Németország is.

2022.03.31. 07:00 Német kancellár: Putyin írja le, hogy gondolja a rubelesítést! Az orosz elnök kérésére telefonbeszélgetést folytattak szerdán az érintettek. Ami biztos, hogy az orosz elnök most "aláír egy törvényt".

2022.03.31. 06:50 Szakértő: Oroszország szereti alkalmazni az információs elrettentést Mondhatjuk egy bő hónappal a háború kitörése után, hogy mind a hadműveletek tapasztalatai, mind az orosz vezérkar által kiadott állásfoglalások szerint egy új szakaszba lépett a háború - mondta Csiki Varga Tamás.

