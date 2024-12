Teherautós ámokfutás - bevásárlóközpontba rohant egy férfi Texasban

Texas állam közbiztonsági hivatalának illetékese elmondta, hogy Killeen városban szombaton az 53 éves John Darrel Schultz furgonjával a kirakaton keresztül hajtott be egy üzletbe, majd a bevásárlóközponton belül nagy sebességgel még több száz méter tett meg, amíg a rendőrök lövésekkel meg nem állították.

John Darrel Schultz járművével öt ember ütött el az üzletben tartózkodók közül, akik közül négyet - 6 és 75 év közöttieket - vittek kórházba.

? BREAKING . Man Storms Killeen, Texas Mall After 19-Mile Police Chase



? United States



The individual ran over four people before crashing.



At the scene, an officer shot and killed the suspect following the chase.



via . abc7 pic.twitter.com/9Rlkmle2ME