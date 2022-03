Már úton vannak a buszok Mariupolba

Az ukrán kormány 45 buszt küld az ostrom alatt álló Mariupolba, hogy a civilek elhagyhassák a várost – jelentette be Irina Verescsuk miniszterelnök-helyettes. Az első 17 busz már úton el is indult Zaporizzsjából. A civilek először Berdjanszk, majd onnan Zaporizzsja városába távozhatnak a tervek szerint.

"Mindent megteszünk, hogy a buszok megérkezzenek Mariupolba, és elhozzák azokat az embereket, akik nem tudták elhagyni a várost eddig" - mondta Verescsuk.

A Nemzetközi Vöröskereszt szerint még 170 ezren vannak a városban, áram és ellátás nélkül. A szervezet megpróbál egészségügyi és segélycsomagokat eljuttatni Mariupolba.

"Logisztikai és biztonsági szempontokból készen állunk, hogy pénteken lebonyolítsuk a biztonságos áthaladást, ha minden fél megegyezik a pontos feltételekben, beleértve az útvonalat, a kezdési időpontot és az időtartamot" - közölte a Vöröskereszt szóvivője, Ewan Watson, hozzátéve, rendkívül fontos, hogy sikeres legyen a pénteki művelet, tízezrek élete múlik rajta.

Közben az ukránok újabb felvételeket tettek közzé arról, milyen mértékű pusztítást végzett a városban a több mint egy hónapja tartó otosz támadás.

