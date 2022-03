Ukrajna ellentámadást indított Kijev környékén – percről percre

A brit védelmi minisztérium szerint a Kijevtől északnyugatra lévő orosz konvoj kevés haladást ért el egy hét alatt, és folyamatos veszteségeket szenved. Az oroszok érezhetően csökkentették légi aktivitásukat, vélhetően az ukrán légvédelem váratlan hatékonysága és ellenállása miatt.

Moszkvának sorkatonai csapatokat kellett telepítenie Ukrajnába annak ellenére, hogy az orosz elnök még ezen a héten biztosította, hogy ez nem fog megtörténni. A brit tájékoztató azt mondja: "A veszteségek növekedésével Putyin elnök kénytelen lesz az orosz fegyveres erőkből és más forrásokból átcsoportosítani veszteségei pótlására."

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 March 2022



