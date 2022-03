Pánikot szült a háború az aranypiacokon

Bár a készleteik korlátosak, a rendszerük jól működik, így aki kisebb összegben és online szeretne aranyat vásárolni, az most még megteheti – nyilatkozta a Conclude Befektetési Zrt. vezérigazgatója. Juhász Gergely elmondása alapján a cégek már így is tesznek, arra számítva, hogy tartós lesz a háború jelentette probléma, beruházások maradhatnak el, és ezért átmenetileg aranyba fektetik a pénzüket.

A hiány külföldön is jellemző, vagyis az aranyverdék 2022 év végig lényegében be vannak táblázva, de talán már azon is túl – jegyezte meg a szakértő. Ennek megfelelően a Conclude Befektetési Zrt. megrendelt áruinak is csak a 20-30 százalékát tudják visszaigazolni. Juhász Gergely megfogalmazása szerint nemcsak Kelet-Közép-Európában, mely közvetlen szomszédos a háborúval, hanem már Nyugat-Európában is kezd kialakulni a pánik. „Németországban, Ausztriában is

olyan ütemben veszik az aranyat, hogy nem bírnak vele lépést tartani a verdék és a finomítók”

– magyarázta.

A fentiek miatt az arany ára pedig napról napra kúszik felfelé, csúcsokat döntve, mely tendenciának még nem látni a végét, hiszen az a háborús helyzettől függ momentán. Juhász Gergely kiemelte, ha ez hónapokig el fog húzódni, akkor oda fogunk kilyukadni, mint 2020 márciusában, amikor a pandémia miatt leálltak a finomítók, és kifogytak a kisebb kiszerelésű készletek. Akkor a Conclude Befektetési Zrt. teljes mértékben az online Goldtresor rendszerére szorult, ahol viszont csak 12,5 kilós londoni rudakban tudták fedezni a beérkező megrendeléseket, és csak a helyzet normalizálódásával volt lehetősége az ügyfeleknek beváltaniuk az aranyegyenlegüket – jegyezte meg a vezérigazgató.

Juhász Gergely végül arra is kitért, hogy immáron 14 éve van a szakmában, ami során a Conclude Zrt. az ötödik-hatodik pánikot éli meg, a korábbiak két-három hétnél nem tartottak tovább, a mostani viszont hosszabbnak tűnik. Kiemelte: a fizikai arany prémiuma folyamatosan nő a tőzsdei árhoz képest, közel 10 százalék már, miközben nincs eladó arany.

„Az ügyfeleinket hívogatjuk, akik korábban nagy tételeket vásároltak tőlünk, hogy adjanak el, de nem akarnak”

– tette hozzá.

