Három halottja van a mariupoli kórházat ért támadásnak

Szerdán egy mariupoli szülészetet és gyermekkórházat ért bombatámadás. A város alpolgármestere szerint hárman haltak meg, köztük egy gyermek. Legkevesebb 17-en megsebesültek, vannak köztük terhes nők is.

"Biztos vagyok abban, hogy tudtak erről az intézményről, és ez már a harmadik kórház a városban, amit leromboltak" - mondta Szergej Orlov a BBC-nek.

A 300 ágyas kórházban eredetileg koronavírusos betegeket is kezeltek, ám az utóbbi napokban a harcokban megsérülteket is itt ápolták, és véradó központként is működött.

A WHO azt közölte, hogy már 18 támadás történt egészségügyi intézmények ellen.

Nyitókép: Ukrán katonák dolgoznak a bombatámadásban megrongálódott mariupoli gyermekkórházban 2022. március 9-én. MTI/AP/Jevhen Maloletka