Máris Lengyelországban van a két amerikai Patriot-rakétaüteg

Megérkezett Lengyelországba az a két amerikai Patriot-rakétaüteg, amelynek továbbítását előző nap hagyta jóvá az amerikai védelmi tárca, a Pentagon – közölte varsói sajtóértekezletén Kamala Harris amerikai alelnök.

Az Andrzej Duda elnökkel folytatott tárgyalásokat követő közös sajtóértekezleten Harris kétségbevonhatatlannak nevezte az Egyesült Államok elkötelezettségét az észak-atlanti szövetség alapszerződése ötödik, a kollektív védelemről szóló cikke melletti kiállását. Megerősítette:

Közölte: Lengyelországba szállítottak két amerikai Patriot-rakétaüteget.

A Harris által említett rakétaütegek eladásáról Varsó és Washington 2018 márciusában állapodott meg, a szerződést korábbi lengyel bejelentések szerint 2022 végén, 2023 elején valósították volna meg. A Pentagon csütörtökön jelentette be a rakétaütegek lengyelországi szállítását anélkül, hogy konkrét időpontot közöltek volna.

Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője arra kérte az európai uniós és NATO-tagországokat, hogy ne támogassák Ukrajnát légvédelmi fegyverekkel – írja az Index a politikus Twitter-posztja alapján: „Felszólítjuk az EU és a NATO tagországait, hogy állítsák le az életképtelen kijevi rezsim meggondolatlan támogatását légvédelmi fegyverekkel, amelyek óriási kockázatot jelentenek Európában és azon kívül is a légi közlekedésben.”

? Maria #Zakharova: We call on #EU & #NATO countries to stop the thoughtless flooding of the unviable #Kiev regime with the latest weapons systems in order to avoid enormous risk to intl civilian aviation & other means of transport in Europe & beyond.



? https://t.co/WsEKGJHZR1 pic.twitter.com/bJwikcmjux — MFA Russia ?? (@mfa_russia) March 10, 2022