Civil halálos áldozatokról és az oroszok megállításáról számolt be Ukrajna

A Donyec-medencében az elmúlt 24 órában legalább 27 polgári lakos sérült meg. Ezenfelül a nyugati országrészben, Zsitomir megyében halt meg robbanás következtében egy polgári személy.

Súlyos légi és tüzérségi csapások érték Donyeck megye déli részét, az Azovi-tenger partján fekvő Mariupol városát és Volnovaha települést, illetve azok peremvidékeit, de támadások voltak a Donyecktől északra fekvő Kramatorszk és Szvitlodarszk térségében is. Károk keletkeztek 34 objektumban, köztük

Közben a kijevi vezérkari főnökség csütörtökön délben kiadott közleményében azt írta, hogy az ukrán védelmi erők

Egyebek mellett nem mondtak le arról, hogy elzárják az ukrán fővárost, Kijevet nyugati és délnyugati irányból – fűzte hozzá a vezérkar.

A közlemény szerint az ukrán erők felszabadították a Kijevtől északra fekvő Moscsun települést. A vezérkar figyelmeztetett: nem kizárt, hogy orosz szabotőrcsoportok kísérelnek meg behatolni Kijevbe, a környékbeli településekről evakuált civileknek álcázva magukat.

Az ország déli részén fekvő Mikolajiv környékén több településre próbálnak behatolni az orosz erők. A Krím-félszigetnél az orosz balti flotta egyik tengerészgyalogos dandárjának taktikai csoportjából érkeztek erősítésként katonák.

Ukraine's Operational Command "North" announces Ukraine's Army has destroyed a division of Iskander-M ballistic operational and tactical missile systems in Chernihiv Oblast.



