A palesztinok eddig kimaradtak az izraeli immunizációból

Az Egyesült Nemzetek Szövetsége szakértőinek jelentése szerint Izraelnek ki kellene terjesztenie tömegimmunizációs programját az összes, Gáza és Ciszjordánia területén élő palesztinra, mintegy 4,5 millió emberre. Az ENSZ szakértője szerint elfogadhatatlan, hogy az ezeken a területeken élők koronavírus elleni vakcinához való hozzájutását az határozza meg, izraeli vagy palesztin hatóságok állították ki papírjaikat. Az ENSZ szakértői jelentése szerint Izrael 1967 óta napjainkig megszálló hatalom Gázában és Ciszjordániában, így felelős a megszállás alatt élők egészségügyi ellátásáért, írja a CNN.

A jelentésben az olvasható, hogy Izrael a negyedik genfi egyezmény értelmében "a rendelkezésre álló eszközök lehetőségei szerint teljes mértékben" köteles fenntartani a megszállott területek egészségügyi ellátását. Az 56. cikkely megköveteli Izraeltől a fertőző betegségek és járványok terjedésének leküzdéséhez szükséges megelőző intézkedések bevezetését és alkalmazását a helyi és nemzeti hatóságokkal közösen.

"4,5 millió palesztin maradt védtelen a koronavírussal szemben, miközben a velük és mellettük élő izraeliek, köztük a telepesek is, be lesznek oltva. Morálisan és jogi értelemben véve is elfogadhatatlan

ez az eltérő hozzáférés az egészségügyi szolgáltatásokhoz egy világjárvány idején" - fogalmaztak az ENSZ szakértői.

Yuli Edelstein egészségügyi miniszter ugyanakkor nem hajlik arra, hogy elfogadja az érvelést. "Ha elérjük majd azt a szintet, amikor minden polgárunk, aki azt szerette volna, be van oltva, örömmel megosztjuk a vakcinát szomszédainkkal is" - fogalmazott. "Most az izraeli állampolgárokról beszélünk...

Nem tudok olyan kötelezettségről, amely alapján Izrael köteles lenne mások oltását kifizetni."

Izrael a kilencvenes évek közepén a Palesztin Felszabadítási Szervezettel kötött oslói egyezményre hivatkozik, mely a Palesztin Nemzeti Hatóság létrehozásához vezetett. Ebben a szerződésben a palesztinok egészségét a nemzeti hatóság kezébe helyezték. Az oslói egyezmény ugyanakkor nem végleges megállapodást jelentett, a feladatok elosztását a genfi egyezmény szabályozza. A CNN-nek adott interjújában Edelstein a következőket mondta:

"Jelen pillanatban nem biztosítunk vakcinát számukra, de megértjük, hogy Izrael érdeke is az, hogy ne alakuljon ki olyan helyzet, amelyben mi be vagyunk oltva és nem kerülhetünk bajba, miközben palesztin oldalon még mindig nőnek a számok."

A palesztin halálozási adat jelenleg rosszabb az izraelinél, de jobb, mint az amerikai és a brit halálozási ráta. A Palesztin Nemzeti Hatóság egészségügyminisztere, Mai Al-Kaileh szerint

márciusra juthatnak majd oltáshoz a palesztinok:

saját erőből a lakosság 70 százalékának elegendő oltást szereznek be, a WHO pedig további 20 százaléknak elegendőt juttat számukra.

A ramallahi kórházban ugyanúgy, mint a világ más intézményeiben, az egészségügyi személyzet megfeszített munkával dolgozik és olyanok is bekerültek a koronavírusos betegek ellátásába, akiknek egészen más a szakterülete. Az esetszám ugyanakkor csökkenő tendenciát mutat a meghosszabbított határidejű korlátozó intézkedéseknek köszönhetően. Az izraeli immunizáció Az országban december 19-én kezdték meg az oltások beadását.

Január 18-i adatok szerint 2,43 millió adagot adtak be eddig a vakcinából Izraelben.

Eszerint 100 lakosra 28,03 beadott oltás jut - ez nem feltétlenül jelent 28 oltott embert, mivel a második adag vakcinákat is ide számítják.

Az ország a Pfizer/BioNTech vakcináját használja.

Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan