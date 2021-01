Újabb vakcinákra szerződhet le az Európai Unió

Az Európai Bizottság a francia Valneva gyógyszergyártó céggel zárhatja le tájékozódó megbeszéléseit a koronavírus elleni potenciálisan hatékony vakcina felvásárlására a héten, és elindítják a beszerzési folyamatokat - jelentette be a brüsszeli testület oltásforgalmazókkal folytatott tárgyalásainak vezetője az Európai Parlament által szervezett meghallgatáson.

Sandra Gallina hozzátette, hogy a bizottság az amerikai Novavax oltóanyaggyártóval is várhatóan hamarosan megállapodást köt 200 millió dózis felvásárlására, miután december középen lezárta a beszerzésről szóló tárgyalásokat.

Közölte: az unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő Európai Gyógyszerügynökség (EMA) várhatóan január végén dönt a brit-svéd érdekeltségű AstraZeneca gyógyszervállalat által kifejlesztett oltóanyag forgalmazásra ajánlásáról.

Bejelentését Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke is megerősítette Twitter üzenetében:

"Az EMA megvizsgálja az oltóanyag biztonságosságát és hatékonyságát, és amennyiben pozitív értékelést ad, a bizottság a lehető leggyorsabban engedélyezni fogja annak forgalomba hozatalát" – írta.

Good news! @AstraZeneca has applied to @EMA_News to have its vaccine authorised in the EU. @EMA_News will assess the vaccine’s safety & efficacy.



