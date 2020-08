Újabb lökést kapott a WHO vakcinavásárlási akciója

Az Európai Bizottság 400 millió euró értékű garanciával támogatja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezését a koronavírus elleni oltóanyag felvásárlására - jelentette be hétfőn a brüsszeli testület illetékes szóvivője. A bizottság annak érdekében csatlakozik a COVAX elnevezésű indítványhoz, hogy a vírus elleni vakcinához bárki világszerte méltányosan, megfizethető áron hozzáférhessen. A WHO kezdeményezésének célja, hogy 2021 végéig 2 milliárd adag oltóanyag beszerzését biztosítsa a különböző oltóanyaggyártó vállalatokkal folytatott tárgyalások révén.

Ursula von der Leyen, az uniós bizottság elnöke emlékeztetett arra, hogy a májusban és júniusban megszervezett adománygyűjtő maraton keretében a világ országai 16 milliárd euró értékű felajánlást tettek az oltóanyag kifejlesztésére.

"Az Európai Bizottság mai hozzájárulásával elősegítjük, hogy a jövőben az alacsony és közepes jövedelmű országok hozzájuthassanak az oltóanyagokhoz. Bízom benne, hogy ez közelebb hoz bennünket ahhoz, hogy elérjük célunkat, és közösen legyőzzük a vírust" - nyilatkozott az elnök.

Az Európai Bizottság a múlt héten a 27 európai uniós tagállam nevében szerződést írt alá az AstraZeneca brit-svéd tulajdonban lévő gyógyszergyárral 300 millió adag, a koronavírus ellen hatékony oltóanyag beszerzéséről, és további tárgyalásokat folytat a francia Sanofival és az amerikai érdekeltségű Janssen Pharmaceuticával is.

Nyitókép: Pixabay