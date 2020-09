Tíz eurónál nem lesz több a vakcina, az orosz oltásból nem kér az EU

Egy újabb vakcinafejlesztésben érdekelt vállalattal már a megállapodás véglegesítésénél, további néggyel pedig folyamatos tárgyalásban van az Európai Unió - derült ki Sandra Gallina, az Európai Bizottság irányítása alatt működő Egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Főigazgatóság vezetőhelyettese beszámolójából, amelyről a Magyar Nemzet tudósított. Ismeretes, hogy az EB augusztusban már aláírt egy megállapodást közösségi vakcinabeszerzésről az AstraZeneca gyógyszeripari vállalattal. Emellett a francia Sanofi és az amerikai Moderna, valamint a szintén amerikai Johnson & Johnson gyártókkal készülnek szerződni.

A szakember arról adott tájékoztatást az Európai Parlamentben a képviselőknek, hogy kik is tárgyalnak a gyógyszercégekkel az EU nevében, milyen jogi garanciákat kapnak az azokat majd megvásároló uniós állampolgárok, illetve mennyi időt vesz igénybe, mire a vakcina ténylegesen eljut az EU-tagállamokba.

Sandra Gallina megerősítette, hogy a bizottsági tervek szerint

legkésőbb az év végéig forgalomba hozatali engedélyt adnak a koronavírus elleni oltóanyagnak

- de csak a megfelelő és az európai szabványok szerinti klinikai kutatások után.

Éppen ezért nem is tervezik az orosz oltóanyag beszerzését. Gallina szerint az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) munkáját számos szakértő, valamint a tagállamok tudományos munkatársai is segítik. Arról azonban nem adott bővebb felvilágosítást, hogy konkrétan kik is tárgyalnak a nagy gyógyszergyárakkal, mindössze azt nyomatékosította, hogy a tagállamok által delegált személyekről van szó, akik megfelelő, az összeférhetetlenséget kizáró garanciák mellett végzik a dolgukat. Hangsúlyozta viszont, hogy a megkötött szerződések arra is lehetőséget adnak, hogy hatásossági vagy egészségügyi aggályok esetén visszatáncoljon az EU a szerződésektől a vakcinabeszerzésre szánt - egy májusi donorkonferencián összegyűlt 16 milliárd euró - összeg legjobb felhasználása érdekében.

Amennyiben meg is adják egy vakciajelöltnek a forgalomba hozatali engedélyt, az oltóanyag kezdetben mindenképp kisebb dózisokban áll majd rendelkezésre, nagyobb mennyiségben legkorábban is áprilisra várható az előállítás.

A közös beszerzésű oltóanyag szétosztásával kapcsolatban elmondta, hogy kezdetben lakosságarányos lesz, vagyis a nagyobb népességű tagállamokba több jutna majd.

Ezt követően azonban tagállami hatáskör lesz annak meghatározása, hogy ki és milyen sorrendben juthat majd hozzá a vakcinához, az Európai Bizottság várhatóan ajánlásokat ad majd ki, melyben az észszerűség alapján a 65 év felettiek és az egészségügyi dolgozók szerepelnek majd az első helyeken. Az oltás népszerűsítése tagállami feladat lesz, a bizottság ígérete szerint azonban mindent megtesznek azért, hogy minél kevesebb álhír jusson el a polgárokhoz ezzel kapcsolatban.

A szakember szerint a bizottság törekszik a minél olcsóbb vakcinabeszerzésre, mert tisztában vannak azzal, hogy eltérőek a tagállami polgárok anyagi lehetőségei az egyéni hozzájárulásra.

Tippje szerint 5-10 eurós áron lesz majd hozzáférhető az oltóanyag.

