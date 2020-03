Koronavírus - Neves zeneszerző az egyik új ausztrál fertőzött - percről percre

Az ötkarikás játékok egyik jelképét, a lángot jövő csütörtökön gyújtják meg az ókori olimpiák helyszínén, Olümpiában, majd rövid görögországi körút után március 19-én, az athéni Panathinaiko Stadionban kerül sor a fáklyaátadásra. Ekkor veszik át a tokiói szervezők a lángot a Görög Olimpiai Bizottságtól, majd másnap egy különleges, "Tokyo 2020 Go" feliratú repülőgép szállítja Japánba, a Mijagi prefektúrában található JASDF Macusima légierő-bázisra.

A szervezőbizottság vezetője pénteken bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt a tervezettnél kisebb lángfogadó ünnepséget tartanak március 20-án Japánban, a nyári olimpia helyszínén. Mori Josiro hozzátette, törölték azt a tervet is, amely szerint 140 gyermek Görögországba utazott volna, hogy már március 19-én köszöntsék, illetve útjára bocsássák a fáklyát.

Bejelentették az első szerb fertőzöttet, a férfi már a szabadkai kórházban van. A férfi Budapesten is járt a közelmúltban a húgánál.

Új szakasz kezdődött Németországban az új koronavírus okozta járványban, most már nem a külföldön történt fertőzések a meghatározóak, hanem a belföldiek - mondta még csütörtökön Lothar Wieler, a Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) vezetője. Az intézet összesítése szerint csütörtökön nap közben elérte a 400-at megerősített koronavírus-fertőzések száma. Ez 160 esettel több az egy nappal korábbi 240-nél. A 16 tartomány közül 15-ben van legalább egy fertőzött, a kivétel Szász-Anhalt. A fertőzöttek 2 és 91 év közöttiek, többségében férfiak, a csoport egészének medián életkora - vagyis azok életkora, akiknél idősebbek és fiatalok egyenlő számban fordulnak elő a csoportban - 40 év.

A tajvani kormány csütörtökön jelentette be, hogy törlik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertjeit és fertőtlenítik a Nemzeti Koncerttermet, miután a zenekar - mint később kiderült - egy koronavírussal fertőzött külföldi művész vendégszereplésével adott két koncertet Tajpejben.

2020.03.06. 10:46

Egy nap alatt hatra nőtt Szlovéniában a fertőzöttek száma

Az első beteg két útitársa, egy pár, valamint egy fiatal férfi esetében is megerősítették a fertőzöttséget - közölte a helyi média pénteken. Az első beteg egy hatvanéves férfi, aki Marokkóban járt, és Olaszországon keresztül, repülővel tért vissza Szlovéniába. Egy társasutazáson vett részt, két útitársáról, egy férfiról és egy nőről is kiderült, hogy fertőzött. Az egészségügyi hatóságok felkutatják azokat, akik kapcsolatban álltak az idősebb férfival. A beteg személyesen kereste fel az orvosi rendelőt, ahol több embert is megfertőzhetett, Marokkóból való hazatérését követően pedig nem volt karanténban.

A többi fertőzött nem állt kapcsolatban az első beteggel. Egy pár, akiről kiderült, hogy fertőzött, Olaszországban járt. A legutolsó esetben pedig egy 32 éves maribori férfinál erősítették meg a fertőzöttséget. Egyelőre nem lehet tudni, hogy ő kitől kapta el a vírust. Mindannyian a ljubljanai kórház erre a célra kialakított fertőző osztályán vannak karanténban.

Az orvosok a sajtónak úgy nyilatkoztak: a betegek állapota stabil. Van akinél erősebbek, de többségüknél enyhék a tünetek. Az országban eddig 433 koronavírustesztnek lett negatív eredménye.