Koronavírus – Szlovákiában is felbukkant a fertőzés, pániktól tartanak

Az 52 éves férfi nem járt külföldön, fia azonban nemrég tért haza Velencéből – tájékoztatott Peter Pellegrini. A vírus tesztelése biztosan kimutatta a koronavírust.

A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány hamarosan intézkedéseket vezet be, és az országban elérhető mobiltelefonokra SMS-ben fognak információt küldeni. Pellegrini egyelőre a polgárokra bízza, részt vesznek-e olyan rendezvényeken, ahol nagyobb tömeg fordul elő, de azt tanácsolta, hogy lehetőleg tartsák távol magukat a tömegrendezvényektől.

„Ha azonban tehetik, gyógyszereket elektronikusan vagy telefonon igényeljenek az erre rászorulók, a páciensek ne jelenjenek meg komoly ok nélkül az orvosi rendelőkben” – tette hozzá a miniszterelnök, és egyúttal nyugalomra intette a lakosságot. Szavai szerint az országnak nincs kapacitása arra, hogy mindenkit kivizsgáljanak, akit csak egy kis enyhe nátha gyötör, ugyanakkor nincs ok a pánikra, és az üzletek kifosztására sem. „A szupermarketek kirámolása sokkal nagyobb rizikót jelent az emberre nézve, mint a nyugalmas várakozás“ – fogalmazott, és azt üzente az embereknek, hogy gyakran mossanak kezet, tartsák be a szükséges távolságot a köhögő, tüsszögő társaiktól, mert az országban az általános influenza is terjed.

Védőmaszkok, ha kell, Magyarországról

Peter Pellegrini leköszönő miniszterelnök és megbízott egészségügy-miniszter a Szlovák Orvosi Kamarával folytatott találkozója után elmondta, hogy a háziorvosok rendelőiből hiányoznak azok a segédeszközök, amelyekkel védekezhetnének az új koronavírus-fertőzéssel szemben.

A miniszterelnök megjegyezte, hogy a privát rendelőknek előre kellett volna gondolkodniuk, és időben megrendelni a védőmaszkokat, mert az államnak elsősorban az állami intézetekről kell gondoskodnia, de ha lesz elég védőmaszk, a magánorvosoknak is juttatnak belőle.

„Ha minden jól megy, napokon belül megérkeznek a raktárra a védőmaszkok, és minden rendben lesz. Ne keltsünk pánikot, nem kell ötmillió embernek védőmaszkban szaladgálnia országszerte” – fogalmazott a szlovák kormányfő. Hozzátette, hogy szerdán a V4-ek rendkívüli prágai kormányfői találkozóján azt az ígéretet kapta Orbán Viktortól, hogy Magyarország szükség esetén kisegíti Szlovákiát. Közölte, megállapodtak arról, hogy a visegrádi négyek szorosabbra fűzik a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos együttműködést.

A szlovák egészségügyi minisztérium csütörtökön kiadott egy új határozatot, melynek értelmében nem kell kórházba mennie annak a páciensnek, akinél fennáll ugyan a koronavírus-fertőzés gyanúja, de nincsenek komoly egészségügyi problémái. Ehelyett házhoz megy hozzá egy mentőautó. A személyzet mintát vesz az illetőtől, amelyet aztán laboratóriumi vizsgálatnak vetnek alá. A páciens mindaddig otthon marad, amíg nem kezd el romlani az állapota, és nem igényel kórházi kezelést, vagy amíg be nem igazolódik, hogy a teszt eredménye negatív. Péntekig több mint 300 koronavírus-gyanús mintán végezték el a teszteket, és mindegyik negatív eredménnyel zárult.

Nyitókép: MTI/AP/NIAID-RML