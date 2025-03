Történelmi szégyen! – Messi nélkül is ízekre szedték az argentinok a brazilokat, kitört a botrány

Az argentinok Lionel Messi nélkül mentek csatába, a helyén Thiago Almada játszott, aki bő két évvel ezelőtt tagja volt a katari világbajnokságot megnyerő keretnek, de esetünkben érdekesebb, hogy januárig a brazil Botafogóban futballozott néhány hónapon keresztül, de azóta már kölcsönben az Olympique Lyonnais szélsője.

A braziloknál több kulcsember is hiányzott, elsősorban Alisson Becker, a Liverpool kapusa, valamint Bruno Guimarães, a Newcastle középpályása, de Gabriel Magahães és Danilo is, sőt, még a kerethirdetés előtt szó volt a később szintén megsérült Neymar meghívásáról is. Legyünk objektívek: nem ezen múlott a vereség.

A kiváló formában lévő Raphinha „emberkedett” a meccs előtt a közösségi médiában, kiposztolta, hogy hazája válogatottjának öt világbajnoki aranya van szemben az argentinok hármával, az egyik tévéállomásnak nyilatkozva azt mondta, hogy a pályán és a pályán kívül is megverik az argentinokat, de ezek egy ilyen súlyos vereség után inkább a „ha hallgattál volna…” kategóriába tartoznak.

Az első félidőben akadt is egy jelenet, amikor Raphinhát úgy „mentették ki” társai a dühös argentinok közül, de nagyobb botrány nem lett, sőt, Lionel Scaloni, aki immár minden idők legsikeresebb argentin szövetségi kapitányai közé tartozik Carlos Salvador Bilardóval, még César Luis Menottit is megelőzve, mentegette az ellenfél renitens játékosát.

Raphinha leaving the pitch with Argentina players around him. pic.twitter.com/nYMt0hmlPX — Roy Nemer (@RoyNemer) March 26, 2025

Marquinhos, a PSG és a brazil válogatott csapatkapitánya inkább elnézést kért, mégpedig a szurkolóktól, a játék, a teljesítmény miatt. Mint mondta, ők nagyon rosszul, az argentinok nagyon hatékonyan, lendületesen kezdtek, s ez el is döntötte a mérkőzést.

A világbajnok argentin válogatott az Atlético Madrid csatárának, Julián Álvareznek a góljával szerzett vezetést a 4. percben, Enzo Fernández a 14. percben már kétgólosra növelte az előnyt. Cristian „Cuti” Romero hibája után Matheus Cunha még szépített, de a liverpooli középpályás, Alexis MacAllister gólja tulajdonképpen lezárta a mérkőzést a 37. percben. Giuliano Simeone állította be a végeredményt a 71. percben.

Az argentin lapok természetesen ünneplik a kedd este (magyar idő szerint kevéssel éjfél után) a világbajnoki szereplést elérő argentin csapatot – a címvédő részvétele ugyanis a jövő évi tornán már az uruguayiak bolíviai döntetlenjével biztossá vált –, s kiemeli, hogy különösen varázslatos volt a második gól, amelyet 97 másodperc alatt 35 argentin passz előzött meg, úgy, hogy a brazilok nem tudtak a labdához érni.

A La Nacion osztályozta az argentin játékosokat, nagy különbséget nem tett köztük. A Cunha gólja előtt elkövetett hibája miatt Romero csak ötöst kapott, a többiek, fele-fele arányban hetest vagy nyolcast. A legjobbaknak Nicolás Tagliaficót, Rodrigo de Pault, Julián Álvarezt, Thiago Almadát és a jók közül is kiemelt Enzo Fernándezt látta.

A brazil sajtó, amely egyébként is hajlamos ünnepre és temetésre egyaránt, letargiában fogadta a brazilok vb-selejtezős történelmének legsúlyosabb vereségét. Az 1-4-et a 2014-es, németek elleni, vb-elődöntős 1-7-hez hasonlította.

A Lance azt írta, a brazil szövetségi kapitány emlegetve: „Dorival azt mondja, hogy az Argentína elleni terv kudarcot vallott, és elismeri, hogy nyomást érez”. Brazília „története legrosszabb első félidőjét teljesítette az Argentína elleni selejtezőn”.

A Globo Esporte a „Kiütés” fogalmával élt. „Brazíliát ízekre szedte Argentína, az elmúlt 41 év legsúlyosabb vereségét szenvedte el riválisától; a csapat teljesítménye történelmi szégyennek számít.” A közösségi oldalak tele voltak mémekkel és üzenetekkel, olyanokkal, mint a „Micsoda szégyen!” "A világbajnoki selejtezők történetében ez az első alkalom, hogy a brazil csapat négy gólt kap egy meccsen. Dorival Junior a szakadék szélén van."

Nagy téma utólag Leo Paredes és Rodrygo párbeszéde. A Real Madrid brazil csatára odaszólt a most éppen az AS Romához tartozó, korábban a PSG-ben és a Juventusban is szerepelt középpályásnak, hogy „nagyon pocsék vagy”, Mire Paredes mondta és mutatta neki: „Van egy világbajnoki címem és két Copa Américán. Neked ezekből nulla…”

Rodrygo: "You are very bad."



Paredes: "I have 1 World Cup and 2 Copa America's, you have zero." ??



pic.twitter.com/M0bVUno5ZB — All About Argentina ??? (@AlbicelesteTalk) March 26, 2025

A 48 csapatos világbajnoki mezőny nagysága, illetve az a tény, hogy a tízcsapatos Conmebol-zónát, vagyis Dél-Amerikát minimum hat válogatott képviselheti, nem hozza nagy veszélybe az egyébként a múltjához képest gyengén teljesítő brazil csapatot. A 14. forduló után, tehát négy fordulóval a zárás előtt az argentinok vezetnek, s már kijutottak, 31 pontjuk van.

Mögöttük nagy a tömörülés, Ecuadornak 23, Uruguaynak, Brazíliának és Paraguaynak 21-21 pontja van, s jelen állás szerint kijutó még Kolumbia is, amely 20 pontos. Pótselejtezős helyen áll Venezuela (15), utóbbi elérésben reménykedhet Bolívia (14), ugyanakkor két, nagy múltú korábbi vb-résztvevő, Peru (10) és Chile (10) szinte reménytelen helyzetben van.

A brazilok fogadják még Paraguayt és Chilét, s mennek Ecuadorba és a bolíviai magaslatra. Argentínába (ott a legnehezebb pontot szerezni…) még Kolumbia és Venezuela csapata utazik.

A három rendező országon, az Egyesült Államokon, Kanadán és Mexikón kívül eddig az óceániai zónából Új-Zéland, valamint Ázsiából Japán és Irán válogatottja szerezte meg a részvétel jogát, Argentínán kívül. Az is eldőlt, hogy az óceániai zónából Új-Kaledónia csapata jogosult majd interkontinentális selejtezőt játszani.