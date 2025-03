Szlovákia, Magyarország, Ausztria - Országos főállatorvos: valószínűleg a kisbajcsi vírus jelent meg egy újabb állattartó telepen

A Győr-Moson-Sopron vármegyei Levél településen egy tejelő szarvasmarha-állományban igazolta a ragadós száj- és körömfájás betegség jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. A vírusürítés csökkentése érdekében a háromezer állatot számláló gazdaság vakcinázását a vármegyei kormányhivatal szakemberei haladéktalanul megkezdték, és napokon belül elindul a telep felszámolása is.

Március 25-én jelentkeztek az első fizikai tünetek a Levél településen található szarvasmarha-állományban, a fertőzés jelenlétét szerda reggelre a Nébih laboratóriumi vizsgálatai is megerősítették, így Pásztor Szabolcs országos főállatorvos több azonnali intézkedésről döntött.

Az InfoRádióban ismertette, hogy az érintett állattartó telep körül 10 kilométeres megfigyelési körzetet alakítottak ki, amelynek egy része Ausztriába is átnyúlik, ezért az osztrák hatóságokat is tájékoztatták az esetről. Ezenkívül 72 órás szállítási tilalom lép érvénybe a mosonmagyaróvári, illetve győri járásban, valamint legeltetési tilalom lépett életbe április 7-ig.

Korábban Kisbajcson jelent meg a ragadós száj- és körömfájás vírusa, ott sikeresen védekeztek ellene, majd a határ túloldalán, Szlovákiában azonosították ezt a kórokozót, most pedig a Levél községben található szarvasmarhatelepre került be a vírus. Pásztor Szabolcs szerint az sem zárható ki, hogy mivel nagyjából egy térségről van szó, akár ugyanaz a vírustörzs terjedhetett át például a szél segítségével.

Az országos főállatorvos közölte, hogy a telepen található mintegy háromezer állatot ebben az esetben is le kell ölni, de előtte az állományt beoltják a ragadós száj- és körömfájás elleni vakcinával, mert így az állatok vírusürítése csökken.

„Ez sajnos nem jelenti azt, hogy az állomány megmenthető, ugyanis a szabályok értelmében a vakcinázott állatokat is le kell ölni, ezzel nagyban tudjuk segíteni a járvány terjedésének a megelőzését"

– tette hozzá.

További kockázatot jelent, hogy a fertőzött telep körül számos nagy létszámú állattartó üzem található, ezért is volt fontos, hogy a vírusürítést minél gyorsabban a lehető legkisebb mértékűre tudják csökkenteni. Ráadásul a közelben van egy sertéstartó telep is, és ez az állat meglehetősen nagy hatékonysággal képes terjeszteni a vírust. Az ott élő állatok leölésére egyelőre nincs szükség, de folyamatosan tesztelik az állományt, és azt is jelezte Pásztor Szabolcs, hogy a győri és mosonmagyaróvári járásokban minden fogékony fajra kiterjesztette a házi vágás lehetőségét, ennek időpontjáról a helyi hatóságot előzetesen tájékoztatni kell a mintavétel érdekében. Mint kiemelte, ezzel is lehet az állatsűrűséget csökkenteni, és így a vírus terjedésének az útját is el lehet vágni.

Az országos főállatorvos azt is hangsúlyozta, hogy ez a betegség emberre nem veszélyes, és a húskészítmények is biztonságosan fogyaszthatók, ha az előírt állatorvosi vizsgálatokon átesnek. A javasolt házi vágásoknál pedig csak a hatósági állatorvos által megvizsgált állatokat lehet leölni, és emellett vét is vesznek minden egyes alkalommal, hogy ki lehessen zárni a vírus jelenlétét.

Képünk illusztráció