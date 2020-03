Nem várta meg a mentőt a koronavírus-gyanús beteg Pestszentlőrincen

Mentővel vittek volna el a 18. kerületi Zsebők Zoltán szakrendelőből egy koronavírus-gyanús beteget pénteken délelőtt, de a holland állampolgárságú, magyarul beszélő férfi elment a háziorvosi elkülönítőből, nem várta meg a mentőt - írta az Index Szaniszló Sándor, a 18. kerület polgármesterének Facebook posztjára hivatkozva.

Amint arról korábban mi is beszámoltunk, a váróban tartózkodók adatait felvették, a fertőzésgyanús beteget elkülönítették, a protokollnak megfelelően a mentőt is kihívták. Az épület második emeletét azóta lezárták, és fertőtlenítik, számolt be a történtekről több olvasó is az Indexnek.

A polgármester nemrégiben a Facebookon élő adásban mondta el, amit azóta sikerült kideríteniük a betegről.

A férfi a kerületben élő holland állampolgár. Fejfájásra, valamint magas lázra panaszkodott. „Elmondta azt is, hogy van egy másik holland ismerőse, akinél nagy valószínűséggel diagnosztizálták a koronavírust. Miután kivizsgálták, sajnálatos módon önkényesen távozott a szakrendelőből.”

Nyitókép: Maszkos egészségügyi dolgozó a fertőző betegségekre szakosodott római Lazzaro Spallanzani kórházban 2020. február 26-án.. MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi