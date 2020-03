„Ezt tudomásul kell venni” – a posta komolyan veszi a vírus miatti helyeztet

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Amíg a koronavírus miatt Magyarországon nincs elrendelve karantén, addig semmilyen külön központi eljárás nem indokolt sem a logisztikai üzemekben, sem a postákon a Kínából érkező küldeményekkel kapcsolatosan – mondta Schamschula György, a Magyar Posta vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában, miután megkapta az Országos Tisztifőorvosi Hivatal tájékoztatását.

„A tudomány legfrissebb állása szerint a vírus gazdatest nélkül nem vészeli át ezt az utazást. Tehát

annak az esélye, hogy a csomagok vírusosak legyenek, nagyon csekély, illetve a tudomány szerint közelít a nullához”

– fogalmazott.

A Magyar Postának munkáltatóként kellő gondossággal kell eljárnia a koronavírus miatt, ezért minden levélcsomag-üzembe kézfertőtlenítőket juttattak el.

A vezérigazgató emellett elmondta azt is, mi a teendője a postának, ha Magyarországon is kitör a járvány.

„Ha karantén van, ha lezárnak bármit, akkor oda mi nem küldjük be a postásokat, hiszen egyrészt nem is tehetjük, de nem is szeretnénk őket kitenni semmiféle veszélynek, vagy fertőzésnek. Tehát

ilyen esetben szünetel, vagy megszűnik egy időre a postai szolgálat.

Ezt tudomásul kell venni – hangsúlyozta a vezérigazgató. – Látjuk a világon mindenhol, nézzük meg, hogy Kínában milyen jelentős korlátozásokkal éltek a vírus miatt. Úgy gondolom, hogy komolyan kell venni, hogy ha egy ilyen helyzet áll elő, akkor erre nekünk tudnunk kell reagálni, az ügyfeleknek pedig el kell tudnia fogadni, hogy akkor az a csomag kicsit késni fog.”

Schamschula György hangsúlyozta azt is, hogy nem akarnak pánikot kelteni. A Magyar Posta folyamatosan kapcsolatban áll az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal és a szükséges biztonsági intézkedések meghozatalára is felkészült.

Az Európai Bizottsághoz fordul a szaktárca

A társaság vezérigazgatója az Arénában arról is beszélt, hogy a Magyar Postánál is megkezdődtek a bértárgyalások. Schamschula György szükségesnek nevezte a további bérfejlesztést, ugyanakkor fenntarthatatlannak látja, hogy a bértömeg teszi ki az árbevétel 60-70 százalékát. A társadalmi igények miatt pedig a törvényben előírt 1600 helyett 2700 postát üzemeltetnek.

„Ahhoz, hogy ezt fenn tudjuk tartani, plusz pénzre, plusz munkaerőre van szükségünk, aminek a bérekben is meg kell jelennie” – mondta, hozzátéve, hogy a Magyar Postának egyrészt el kell látnia egy közfeladatot, de helyt kell állnia egy versenyhelyzetben is. Előbbiben segít azért valamennyit – 5 milliárd forintnyit – az Európai Unió, ebből tudnak eljutni a levelek és küldemények az utolsó falu utolsó utcájába is.

Schamschula György a műsorban bejelentette, a szaktárca – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős, tárca nélküli miniszter – felhatalmazást kapott arra, hogy tárgyaljon az Európai Bizottsággal ennek a keretnek a megemeléséről.

InfoRádió - Aréna – Schamschula György (1. rész)

InfoRádió - Aréna – Schamschula György (2. rész)

Nyitókép: MTI Fotó: Balázs Attila