Fordulat a strasbourgi lövöldözés ügyében

A tettes indítéka egyelőre nem ismert - mondta Laurent Nunez francia belügyminiszter-helyettes. A hatóságok betiltják a tüntetéseket Strasbourgban és környékén, hogy a biztonsági erők a lőfegyveres ámokfutó elfogására tudjanak koncentrálni. A rendőrség kihallgat öt embert a feltételezett elkövető korábbi rendőrségi ügyeivel kapcsolatban.

Tizenketten sebesültek meg, amikor a 29 éves strasbourgi születésű Cherif Chekatt lövöldözni kezdett egy karácsonyi vásár közelében Strasbourgban. A sebesültek közül hatan kritikus állapotban vannak. A támadó indítékai egyelőre ismeretlenek, eddig terrorcselekményként kezelték az ügyet a hatóságok.

UPDATE: The shooter was identified as Charif Chekatt, 29, who lives in the city of #Strasbourg . He had a YouTube account with content from the "Surahs in the Quran". pic.twitter.com/RShNr2Efln

Mint arról az Infostart beszámolt, Cherif Chekatt neve szerepel a potenciális nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyek lajstromán. A párizsi főügyész, aki a terrorizmussal kapcsolatos ügyekben illetékes, hangsúlyozta, hogy a tettes indítéka egyelőre még nem ismert.

Christophe Castaner francia belügyminiszter korábban elmondta, hogy

hogy elejét vegyék hasonló támadásoknak. Az elkövető két alkalommal is tűzpárbajba keveredett a biztonsági erőkkel kedd este. Egyszer 20 óra 20 perckor, majd 21 órakor.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy a fegyveres férfi "terrort hintett" Strasbourg három helyszínén is. Elmondta, hogy a férfi ismert a rendőrség előtt terrorizmushoz nem köthető bűncselekmények miatt. Franciaországban és Németországban is elítélték korábban a gyanúsítottat, aki börtönben is volt. Francia sajtóértesülések szerint a lövöldözés elkövetőjét kedd reggel őrizetbe akarták venni.

To be 300m away from a terrorist attack and to have a table booked next to the square the attacks took place 30mins later is shocking. #Strasbourg is such a nice safe city. My heart goes out to victims and family affected. I'm safe God bless #Strasbourg #strasbourgshooting pic.twitter.com/kBhHt6Wevt