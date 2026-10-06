Egyszerűen befagyott az üzemanyagár, pedig...

A Holtankoljak.hu új szokása szerint immár nem állapítja meg, milyen üzemanyagárakra lehet számítani másnap, azt viszont megállapítja, hogy kedden sem változtak a hazai üzemanyagárak, ezt pedig idővonalra is helyezte: már közel három hete ugyanazon a szinten alakul a 95-ös benzin és a gázolaj átlagára.

A tartós stabilitás a portál szerint azért is figyelemre méltó, mert ez idő alatt a nemzetközi olajpiacon és a devizapiacon is történtek jelentősebb változások. A hazai kiskereskedelmi árak azonban egyelőre nem követték ezeket a mozgásokat, így a kutakon továbbra is ugyanazokkal az átlagárakkal találkozhatnak az autósok.

Az október 6-i országos literátlagárak: